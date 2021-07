L'Ontario aura des règles différentes pour les élèves vaccinés à la rentrée

Les élèves et les enseignants qui ont reçu leurs deux doses de vaccin pourront retourner en classe immédiatement après un test de dépistage négatif s'ils ont été en contact avec une personne infectée, tandis que les non vaccinés devront rester en quarantaine à la maison de 10 à 20 jours.

Cette politique dévoilée par le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr Kieran Moore, suscite des réactions partagées dans le milieu de l'éducation et chez des experts.

Pour le Dr Moore, l'objectif est d'inciter les élèves à se faire vacciner, en plus d'éviter qu'ils ne manquent inutilement du temps d'enseignement en classe et leurs activités parascolaires.

L'Ontario est la province où les écoles ont été fermées le plus longtemps durant la dernière année scolaire (l'enseignement était offert en ligne durant ces fermetures).

À l'heure actuelle, un peu plus de 65 % des jeunes de 12 à 17 ans en Ontario ont reçu au moins une dose de vaccin et seulement 43 % sont pleinement immunisés. Le Dr Moore presse les jeunes à recevoir le vaccin.

La présidente de la Fédération des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario (FEESO), Karen Littlewood, trouve le faible taux de vaccination des élèves « préoccupant ». Elle pense toutefois que la santé publique devrait envisager d'autres mesures incitatives plus positives pour inciter plus d'élèves à se faire vacciner plutôt que d'avoir des règles différentes pour ceux qui ont eu leurs deux doses.

Je trouve ça problématique, parce que l'éducation devrait être accessible à tous les élèves de la province, peu importe leur statut de vaccination. Une citation de :Karen Littlewood, présidente de la Fédération des enseignants des écoles secondaires

Selon ce que le Dr Moore a indiqué mardi, contrairement aux élèves et aux enseignants pleinement vaccinés, ceux qui n'ont pas été vaccinés ou qui n'ont reçu qu'une dose devront s'isoler à la maison et subir un test de dépistage immédiatement après avoir eu un « contact à haut risque », puis passer un autre test environ sept jours plus tard.

Si ce deuxième test s'avère négatif, ils pourront retourner en classe trois jours plus tard, pour un total de dix jours de quarantaine. Si le résultat est positif, ils devront passer dix jours de plus à la maison.

Le Dr Moore n'a pas fourni plus de détails, mais les élèves en quarantaine à la maison poursuivraient vraisemblablement leur formation en ligne entretemps, avec ou sans leur enseignant régulier.

Le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef de l'Ontario Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Mme Littlewood s'inquiète de l'impact sur l'apprentissage et la santé mentale des élèves. L'enseignement en personne est la meilleure forme d'éducation, dit-elle. C'est aussi la meilleure façon de répondre aux besoins socio-émotifs des élèves.

Une approche fondée sur la science

De son côté, le professeur à l'Université McMaster de Hamilton Dominik Mertz, spécialiste des maladies infectieuses, voit du bon dans la nouvelle politique. Il souligne que le risque d'infection et de transmission du virus chez les élèves qui ont eu deux doses de vaccin est beaucoup plus faible.

Selon lui, il s'agit d'une « approche fondée sur la science ».

Ça va permettre aux élèves à très faible risque (ceux qui sont pleinement vaccinés) de ne pas manquer inutilement du temps d'enseignement en classe ou d'autres activités. Une citation de :Dominik Mertz, professeur en sciences de la santé

Il ajoute que durant la dernière année scolaire, s'il y avait un enfant infecté dans une classe, tous les élèves de la cohorte étaient renvoyés à la maison pour une période totalisant 14 jours à partir de la dernière exposition.

Ainsi, même pour les élèves non vaccinés ou ceux de moins de 12 ans qui ne peuvent pas se faire vacciner, la nouvelle politique signifie un temps de quarantaine à la maison potentiellement un peu plus court, note le professeur Mertz.

La Dre Anna Banerji, pédiatre et professeure à l'École de santé publique Dalla Lana de l'Université de Toronto, est d'accord en principe avec la nouvelle politique, mais à une exception.

Le test de dépistage n'est pas infaillible. On ne devrait pas se fier uniquement à un test qui a un taux de faux résultat négatif d'environ 30 % s'il est fait tôt après l'exposition à une personne infectée. Tous ceux qui développent des symptômes devraient rester à la maison jusqu'à ce qu'ils subissent un autre test. Une citation de :Anna Banerji, professeure à l'Université de Toronto

Selon elle, la province devrait aussi permettre à tout enfant de 11 ans dont la fête aura lieu avant la fin de l'année 2021 de se faire vacciner maintenant.

Qui gérera le statut de vaccination des élèves et du personnel des écoles? Qui fera le suivi des tests de dépistage? Le ministère de l'Éducation n'a pas fourni de détails.

Le premier ministre Doug Ford a indiqué qu'il présenterait son plan détaillé pour la rentrée scolaire au début de la semaine prochaine, sans donner de date précise. La province n'a toujours pas précisé si le port du masque demeurerait obligatoire en classe.

Pour sa part, le Conseil scolaire public anglais de Toronto (TDSB), le plus gros conseil en Ontario, dit attendre les directives du ministère de l'Éducation.