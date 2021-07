Abraham Toro fait souffrir son ancienne équipe

Abraham Toro ne dérougit pas avec son nouveau club, les Mariners. Le Québécois a frappé un quatrième circuit en quatre matchs et quatre jours mercredi, contre Houston.

Échangé à Seattle mardi, Toro en est à quatre circuits et sept points produits à ses quatre derniers matchs. Mercredi, Toro a claqué un circuit de deux points qui réduisait l'avance des Astros à 8-3, en sixième.

Basse et à l'intérieur, l'offrande de Jake Odorizzi s'est retrouvée loin dans les gradins du champ droit, au T-Mobile Park. Houston a quand même eu le dernier mot, 11-4.

Toro jouait au deuxième but pour la première fois cette année. En 35 rencontres avec les Astros cette saison, Toro a offert une moyenne de ,211 avec six circuits, 20 points produits et 17 points marqués. L'athlète de Longueuil a aussi volé trois buts.

Il a joué au troisième coussin lors de 30 matchs et au premier but en deux occasions. Choix de cinquième ronde des Astros en 2016, Toro a fait ses débuts dans les grandes ligues en 2019.

Cette année-là, il a cogné un circuit de deux points dans un match sans point ni coup sûr de Justin Verlander - une victoire de 2-0, à Toronto. Seattle va accueilir les Blue Jays de Toronto du 13 au 15 août.

Les Mariners sont dans la course au match éliminatoire, dans la Ligue américaine. L'équipe vient par ailleurs de nommer Catie Griggs au poste de présidente de ses opérations d'affaires.