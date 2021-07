Des fonctionnaires de la région d'Ottawa bientôt de retour au bureau pour un projet pilote

Quelques centaines de fonctionnaires fédéraux de la grande région de la capitale nationale se préparent à se rendre, en chair et en os, au bureau, après un an et demi de travail à domicile.

Plus de 200 employés de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), qui se sont portés volontaires, pourront dès les prochaines semaines revivre l’expérience du présentiel avec l'arrivée d’un projet pilote dans la région. D’autres fonctionnaires intéressés pourraient s’ajouter.

Les employés qui s'inscrivent auront la possibilité de répartir leur présence au bureau et en télétravail de la manière qui répond le mieux à leurs besoins , explique le ministère par courriel, sans toutefois préciser la date exacte de lancement du projet ni sa durée.

Cette initiative doit servir à orienter les prochaines étapes d’un retour plus vaste du présentiel à SPACServices publics et Approvisionnement Canada , qui emploie 16 892 personnes partout au Canada, selon les plus récentes données.

Le projet pilote de retour en personne a déjà été lancé dans d’autres régions que la capitale fédérale, avec 225 employés.

Les données recueillies à travers ce projet dans la région de la capitale nationale serviront à informer l’évolution des lieux de travail à SPACServices publics et Approvisionnement Canada . Une citation de :Services publics et Approvisionnement Canada (déclaration écrite)

À Ottawa et à Gatineau, SPACServices publics et Approvisionnement Canada rendra accessibles ses espaces de travail collaboratifs nouvellement rénovés, comme ceux de Portage III. Tous les employés devront compléter une auto-évaluation de COVID-19 avant de se rendre sur place.

Une formation pour se familiariser avec les processus et conseils en matière de santé et sécurité sur les lieux de travail a aussi été rendue obligatoire à tous.

Des inquiétudes apaisées, pour l'instant

Le recours aux espaces de travail collaboratifs a soulevé bien des inquiétudes, dans la foulée de la pandémie, chez les principaux syndicats représentant les travailleurs de la fonction publique fédérale. Ces endroits sans place assignée ont suscité des craintes quant à la propagation du virus.

En décembre, le secrétaire parlementaire et député de Gatineau, Steven MacKinnon, a assuré que tous les éléments dans les lieux physiques seraient repensés, de A à Z, pour être sans contact.

À l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC), on craignait tout de même que les employés se portant volontaires pour le projet pilote de SPACServices publics et Approvisionnement Canada ne soient laissés à eux-mêmes et servent de cobayes .

Aujourd’hui, le vice-président national de l’ IPFPCInstitut professionnel de la fonction publique du Canada , Stéphane Aubry, se dit rassuré et content par la tournure que prend le projet. Au début, on était craintifs. Mais depuis plusieurs mois, on travaille en collaboration, en consultation, avec plusieurs syndicats et SPACServices publics et Approvisionnement Canada pour bien définir la structure, l'encadrement, le protocole , dit-il.

Il espère que les canaux de communication demeureront ouverts au fur et à mesure que le projet progresse.

L’important, pour nous, c'est que cette collaboration-là continue pour s'assurer que le projet va dans une bonne direction, est sécuritaire pour tout le monde et que ce soit utilisable à mesure que l’on considère un plein retour de la fonction publique dans un mode normal de travail. Une citation de :Stéphane Aubry, vice-président national de l'IPFPC

Stéphane Aubry, vice-président national de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (archives) Photo : Radio-Canada

M. Aubry affirme que le projet a déjà été bien accueilli à Halifax et à Montréal, où il été mis sur les bancs d’essai.

À son avis, l’initiative de SPACServices publics et Approvisionnement Canada pourrait même inspirer d’autres ministères. À cette étape-ci, on trouve que le projet est bien développé et qu'il va probablement servir d'exemple quand le Secrétariat du Conseil du Trésor va réviser sa directive concernant le télétravail et le retour au travail , souligne-t-il.

Si l’ IPFPCInstitut professionnel de la fonction publique du Canada est confiant quant au projet pilote, le dossier du retour en présentiel des fonctionnaires fédéraux est loin d’être réglé.

M. Aubry souligne que l'initiative actuelle est lancée avec des participants sur une base volontaire. Mais l’option facultative ne pourra pas durer éternellement et des règles du jeu devront, à plus long terme, être définies.

Du côté syndical, on est aussi intéressés à ce que certaines règles soient inscrites noir sur blanc dans nos conventions collectives afin de sécuriser le mode de fonctionnement, au lieu que ce soit un peu trop à la discrétion de l'employeur , conclut-il.