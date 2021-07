Des pompiers forestiers de Maniwaki vont prêter main forte au Manitoba

Plusieurs des pompiers envoyés en renfort sont de la région, a confirmé, par courriel, la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu .

10 des 40 pompiers forestiers sont rattachés à la base de Maniwaki , a-t-on indiqué.

Le départ est prévu jeudi. Les pompiers forestiers seront accompagnés de quatre ressources unitaires, ainsi que des ressources matérielles.

Plusieurs incendies de forêt font rage au Manitoba. En date de mardi, plus de 140 feux étaient actifs au Manitoba et plus de 3000 personnes avaient été évacuées.

Ces nouveaux prêts de ressources portent à 198 personnes, le nombre de Québécois actuellement déployés dans les différentes provinces canadiennes aux prises avec d’importants incendies de forêt.

Quelque 156 personnes ont notamment été envoyées en Colombie-Britannique et de l’aide humaine et matérielle a aussi été envoyée dans le Nord de l’Ontario. Un avion-citerne supplémentaire et son équipage ont d’ailleurs été déployés en Ontario, mardi, pour une durée indéterminée , précise-t-on.

La SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu explique pouvoir fournir cette aide, car la situation qui prévaut au Québec et les conditions météorologiques lui permettent de prêter des ressources à ses collègues des autres provinces sans nuire à sa capacité d’intervention sur le territoire québécois .