Un marché mobile bientôt sur les routes du Témiscouata

Un marché mobile, qui se rend de village en village, est en préparation et doit circuler sur les routes du Témiscouata dès l'automne. Ce projet, piloté par l'organisme Verger patrimonial du Témiscouata, vise à rendre plus facile l'accès aux aliments frais dans des municipalités où l'offre est parfois moins variée.

La présidente de la Corporation du Verger patrimonial du Témiscouata, Francine Caron, explique que le marché mobile devrait se déployer sur quatre trajets qui compteront quelques arrêts par jour parmi les 19 municipalités de la MRCMunicipalité régionale de comté de Témiscouata.

On aimerait beaucoup, en septembre, commencer à déployer ça. Faire déjà un essai pour qu'en 2022, ça s'enligne comme il faut , explique Mme Caron.

Le service serait offert toute l'année avec quelques modifications possibles sur les trajets en hiver.

Le Témiscouata compte plusieurs endroits qui sont considérés comme des déserts alimentaires puisqu'ils se situent à plus de 16 kilomètres d'un commerce d'alimentation. (Archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Le marché serait déplacé par camion dont l'un des côtés s'ouvre pour faire place aux étalages de denrées.

Des fruits et légumes, du lait, de la viande, des aliments en vrac et des produits de base comme de la farine ou des œufs seraient notamment offerts.

Si t'es mal pris dans ton petit coin, quand tu pars de là, t'es capable de sustenter à tes besoins. T'as l'essentiel , soutient Francine Caron.

Le financement presque bouclé

Pour se réaliser, l'équipe derrière ce projet doit amasser les 25 000 dollars qui lui manquent pour boucler son financement.

Le projet de Marché mobile représente des investissements de plus de 300 000 dollars sur 5 ans.

Francine Caron explique que l'équipe a lancé une campagne de financement avec La Rûche Québec pour aller chercher le dernier montant de 25 000 dollars qui [lui] manque.

Ce montant doit notamment servir à l'embauche d'une ressource pour gérer le marché et tisser les liens entre producteurs locaux, commerçants et consommateurs.

Ce marché-là peut aussi aider les producteurs à mettre en marché leurs produits, leurs légumes, leurs produits transformés pour offrir le plus possible de belles choses, de bonnes choses aux gens , poursuit Mme Caron.

Contrer les déserts alimentaires

Francine Caron soutient que l'objectif principal du marché mobile est d'aider à contrer les déserts alimentaires présents dans le Témiscouata.

Le but est d'aider les milieux où il y a des déserts alimentaires. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'entreprises, d'épicerie ou de magasin d'alimentation à moins de 16 kilomètres. Une citation de :Francine Caron, présidente de la Corporation du Verger patrimonial du Témiscouata

Elle ajoute que la population de la MRCMunicipalité régionale de comté est vieillissante. Souvent, ces gens-là n'ont pas accès à de la nourriture facilement , poursuit-elle.

Francine Caron ajoute que le marché s'adresse à tous, tant aux personnes moins nanties qu'à celles qui ont un bon revenu. Des arrêts sont prévus tant dans les municipalités qui possèdent une épicerie que dans celles qui en sont dépourvues.

Certaines municipalités comme celle de Lac-des-Aigles disposent déjà de commerces de proximité, mais le Marché mobile s'y arrêtera quand même. (Archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Selon Mme Caron, l'initiative n'est pas mise sur pied pour créer de la compétition aux commerces de proximité déjà présents sur le territoire.

Ça n'a pour but de nuire à personne, ce projet-là. Si l'épicerie de Lac-des-Aigles a besoin de quelque chose, puis nous on passe, bien, on peut lui apporter ce dont elle a besoin en passant [des carottes provenant de chez un producteur local, par exemple]. Le but c'est d'aider, de diminuer les impacts routiers sur nos aliments finalement , explique-t-elle.

Francine Caron espère désormais que le dernier montant à amasser le sera pour que les résidents du coin qui ont un proche, un ami, un voisin dont l'alimentation manque de variété puissent avoir accès à des aliments frais.