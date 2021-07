Le Souper dans ma rue mobilise les Robervalois

Pendant des années, le Souper dans les rues de la Traversée a réuni des milliers de convives qui se sont partagé des mets régionaux, le cœur à la fête, à quelques jours de cette compétition de natation en eau vive qui suscite la fierté du milieu.

La crise sanitaire a certes brouillé les cartes, mais la formule adaptée à la pandémie, mise de l’avant l’an dernier, a donné l’envie aux citoyens de Roberval de récidiver.

Mercredi, l’ambiance était joyeuse dans la cité riveraine, en particulier sur la rue Rémi-Meunier, où les cris des enfants et l’odeur de tourtière s'entremêlaient, incitant à aller y jeter un œil. Accueillie par l’organisatrice de cette fête de quartier, Isabelle Desgagné, notre équipe a passé un moment en compagnie de ces festivaliers heureux de célébrer ensemble dans la convivialité.

L’initiatrice de la soirée sur la rue Rémi-Meunier, Isabelle Desgagné. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

J’ai dit : "Let’s go! Qui embarque? On se loue des structures gonflables!". Tout le monde a embarqué. Même si le souper dans les rues reprend l’année prochaine, on va le refaire. C’est comme une tradition, on revit , a commenté Isabelle Desgagné, qui a su mobiliser une quinzaine de familles.

Les rues les plus achalandées seront visitées par la troupe Les Fous du roi en cours de soirée et des feux d’artifice exploseront dans le ciel robervalois dès 21 h.

Des spectacles seront présentés jeudi et vendredi, mettant respectivement en vedette Samian et Gab Bouchard, originaire de Saint-Prime.

Les participants au souper dans ma rue devront toutefois attendre jusqu’à samedi avant de pouvoir consommer leur dessert : la 67e édition du renommé marathon de nage de 32 km reliant Péribonka à Roberval.

Avec les informations de Roby St-Gelais