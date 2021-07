Accueil favorable au plan de reprise des chirurgies à Ottawa et dans l’est ontarien

Le plan vise à permettre au système de santé hospitalier et communautaire de fonctionner à une capacité de 110 % à 115 %. Une enveloppe pouvant atteindre 324 millions de dollars est assortie au plan.

L’annonce de financement du ministère est bienvenue , a réagi, dans une déclaration écrite, l’Hôpital Queensway Carleton (QCH), situé à Ottawa.

L’équipe chirurgicale de QCHHôpital Queensway Carleton - qui a été redéployée dans diverses unités comme les soins intensifs et les urgences pour aider avec la COVID-19 - a repris ses activités et s’attaque à l’arriéré , a-t-on ajouté.

L’établissement fonctionne actuellement à 70 % de sa capacité en termes d'opérations chirurgicales. À ce chapitre, aucun des établissements contactés par ICI Ottawa-Gatineau, mercredi, n’a atteint les 100 %.

Le QCHHôpital Queensway Carleton s’attend à retrouver cette pleine capacité à l’automne.

Même objectif du côté de l’Hôpital général de Hawkesbury. Mais la difficulté principale pour y arriver est le manque de personnel, a souligné la médecin-chef de cet établissement de l’est ontarien, la Dre Julie Maranda.

L’argent ne peut pas être seulement utilisé pour bâtir. Il faut investir dans la main-d'œuvre et dans l’éducation, parce que même avec des salles d'opération partout, il n’y a pas de main-d'œuvre , a-t-elle dit en entrevue.

Il n’existe pas assez d’infirmières, même de médecins, pour combler tous les postes qui existent présentement. Une citation de :Dre Julie Maranda, médecin-chef de l’Hôpital général de Hawkesbury

Bien que le défi demeure entier, elle se montre encouragée par l'annonce de mercredi.

Ça nous donne de l’espoir qu’il y a un intérêt, au niveau du gouvernement, d’investir dans les systèmes de santé et dans les petits hôpitaux comme le nôtre pour permettre aux gens d’avoir accès à des soins [...] le plus vite possible et le plus près possible de leur maison , a-t-elle commenté.

Des milliers de personnes en attente, selon le Dr Roumeliotis

Le plan du gouvernement Ford a aussi été accueilli à bras ouvert par le médecin hygiéniste du Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO), le Dr Paul Roumeliotis.

J'attendais cette nouvelle parce qu’on a perdu beaucoup de temps. On a beaucoup de personnes sur les listes d’attente , a-t-il soutenu, mentionnant des centaines de milliers de personnes en attente partout en Ontario.

Le Dr Paul Roumeliotis est le médecin hygiéniste du Bureau de santé de l'est de l'Ontario. (archives) Photo : Radio-Canada

Il a insisté sur la nécessité d’augmenter la couverture vaccinale aux quatre coins de la province. À son avis, la vaccination est intrinsèquement liée à la capacité du système de santé de rattraper le retard perdu dans les chirurgies.

Si une résurgence de la COVID-19 se manifestait, la reprise des opérations reportées serait mise en péril, a-t-il expliqué.

Il faut qu’on vaccine le plus possible parce que si les hôpitaux débordent avec le variant Delta, on n’en aura pas la chance [de faire le rattrapage], même si on a de l’argent pour [...] et les personnes vont attendre beaucoup plus , a-t-il conclu.

En Outaouais, la reprise des activités chirurgicales est aussi freinée par le manque de personnel. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la région a indiqué, par courriel, que seulement 41 % du personnel spécialisé nécessaire pour faire des chirurgies est en place.

Malgré tout, les activités ont repris à 61 % de leur capacité. L’objectif du Québec est que ce taux augmente à 115 % dès octobre, dans l'ensemble de la province.

Avec les informations de Denis Babin et de Catherine Morasse