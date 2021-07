Le centre Telus Spark accueille une galerie immersive digitale

Le Centre des sciences Telus Spark à Calgary inaugure jeudi une nouvelle galerie immersive digitale. Cette infrastructure pourra accueillir plusieurs expositions utilisant des technologies multimédias, comme des écrans et des panneaux de projection. Le projet a été développé en collaboration avec le studio montréalais Supply and Demand.

La première exposition, intitulée Every Second, veut susciter une réflexion sur la vie humaine et le passage du temps. Les visiteurs vont parcourir cinq pièces représentant chacune une étape de l’existence humaine.

La première exposition nous apporte à réfléchir sur les moments précieux et importants de nos vies. [...] On va passer à travers les différents moments dans nos vies, de la naissance à l'enfance, à l'adolescence, à l'âge adulte et à l'âge de la sagesse , explique le concepteur de la galerie et producteur de l’exposition, Olivier Goulet.

Plusieurs expositions à venir

Cette exposition ne sera pas la seule. L’infrastructure existera pendant au moins cinq ans et accueillera une nouvelle exposition tous les six mois.

Je ne peux pas révéler tous les détails [...] mais nous prévoyons de vous entraîner au fond de l'océan, de vous emmener à l'intérieur d'un cerveau humain ou vous faire marcher dans un livre de contes , énumère la PDG du Centre des sciences Telus Spark, Mary Anne Moser.

Le but c’est aussi de rendre la science accessible au plus grand nombre. Les expositions, bien qu’elle aborde des sujets scientifiques, chercheront aussi à toucher les émotions des visiteurs.

Vous pouvez vous attendre à être ému, à ce que votre esprit s’ouvre, à découvrir des choses que vous ne saviez pas avant , soutient Mary Anne Moser

Cette galerie immersive est un baume pour le Centre des sciences Telus Spark qui a été fermé plusieurs mois en raison de la pandémie. Mary Anne Moser se félicite d’ailleurs que l’infrastructure limite les contacts ce qui permet de la rendre plus sécuritaire en terme sanitaire.

L’exposition Every Second sera présentée jusqu’au 30 janvier 2022.