Un seul accès pour la vaccination à la Bâtisse industrielle de Trois-Rivières en vue du GP3R

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) indique que l’accès, une entrée unique vers le site de vaccination, sera disponible à partir du coin du boulevard du Carmel et de la rue de Calonne, près du collège Laflèche.

L’entrée unique sera en place jusqu’au 12 août. La santé publique entend bonifier la signalisation pour bien diriger les gens vers la clinique de vaccination.

Un site de vaccination temporaire durant le GP3R

Le CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec , la Ville de Trois-Rivières et les organisateurs du Grand Prix se concertent à l’heure actuelle pour établir une clinique temporaire de vaccination durant l’événement automobile.

Pour l’instant, il est prévu que la clinique temporaire sera aménagée à proximité de la Bâtisse industrielle, à l'extérieur du circuit du 13 au 16 août.

Dominic Fugère collabore avec la santé publique afin d'encourager la population à se faire vacciner durant le Grand Prix de Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

On assiste le CIUSSS pour monter une clinique mobile de vaccination de masse sans rendez-vous pendant le week-end du Grand Prix. On veut aussi se servir du fait qu'on est pendant le Grand Prix et qu'on attire les foules pour encourager les gens à se faire vacciner et, espérons-le, retrouver un semblant de normalité pour cet été, mais évidemment pour l'automne et l'hiver prochain , indique Dominic Fugère, directeur général du GP3R.

Le CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec indique avoir commencé à contacter les personnes ayant un rendez-vous durant l’événement pour le devancer ou le reporter après le Grand Prix.

Les personnes qui souhaitent conserver leur rendez-vous durant GP3R seront avisées du changement d’emplacement par l’entremise d’une notification.

La clinique de vaccination sera de retour à la Bâtisse industrielle le 17 août, indique le CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec .