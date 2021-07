Nous n’étions pas certains d’y arriver , confie Leah Pierce, la présidente du comité.

Rebecca Riesen, l’organisatrice de la campagne, m’a appelée hier soir pour me dire qu’on avait eu juste assez d’argent pour acheter ce qu’il fallait , raconte-t-elle.

Dès que la demande a été lancée en juin, les membres de la communauté de North Bay, y compris les entreprises, notre communauté religieuse et les particuliers, ont donné des articles essentiels et de l'argent , a déclaré dans un communiqué Mme Riesen.

C'était extrêmement touchant de voir à quel point tout le monde était généreux , ajoute-t-elle.

Rebecca Riesen est à l'origine de l’initiative « Backpacks of love » et membre du Comité de compassion pour les sans-abri de North Bay. Photo : Radio-Canada / Alice Zanetta

Je remercie la communauté de North Bay et les bénévoles , a affirmé pour sa part Leah Pierce.

La première séance de collecte de dons de produits et d’argent, le 26 juin, avait permis de remplir 45 sacs, raconte Mme Pierce.

Ces sacs ont été distribués aux personnes se trouvant dans un campement de sans-abri.

Quelques jours après notre première journée de collecte de dons, [on a appris] que le campement allait être démantelé, je crois que c’était le 1er juillet. Alors nous avons déterminé que les personnes qui vivaient dans ce campement avaient vraiment besoin de ces sacs à dos. Une citation de :Leah Pierce, présidente du Comité de compassion pour les sans-abri de North Bay

Une deuxième journée de collecte de dons, le 10 juillet, a elle aussi permis de préparer 45 sacs, qui ont été remis au Centre d’amitié autochtone de North Bay.

Selon le plus récent décompte des sans-abri, en mars 2020, près de la moitié des itinérants de North Bay s'identifiaient comme Autochtones, rappelle Mme Pierce.

Le comité a tenu 3 jours de collecte de dons cet été. Photo : Radio-Canada / Alice Zanetta

Après notre dernière journée de collecte de dons, le 24 juillet, nous avons été capables de remplir 110 sacs à dos , poursuit la présidente du Comité de compassion de North Bay.

Ces sacs seront distribués à la soupe populaire The Gathering Place et par l’organisme Boots on the Ground.

Le Comité de compassion de North Bay prépare maintenant une campagne hivernale.

Nous allons faire de la recherche et consulter les organismes communautaires pour savoir ce dont les gens ont besoin pour passer à travers l’hiver du Nord de l’Ontario , dit Mme Pierce.

Le comité prêtera aussi attention aux résultats du prochain décompte des sans-abri du district de Nipissing, le 13 et le 14 octobre 2021.