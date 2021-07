Le chef du Parti québécois en tournée dans l’Est-du-Québec

Arrivé aux Îles-de-la-Madeleine mardi, le chef péquiste demeurera dans l’archipel jusqu’à samedi avant de poursuivre sa route vers la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent.

D’ici le 4 août, des arrêts à Carleton-sur-Mer, Gaspé, Matane et Rivière-du-Loup sont à l’horaire.

Paul St-Pierre-Plamondon entend profiter de son séjour pour aller à la rencontre des électeurs.

C’est ça le but d’une tournée estivale, c’est qu’on a le temps de jaser avec les gens de les écouter et de bien comprendre les enjeux qui les intéressent , estime le chef du Parti québécois.

Après les Îles-de-la-Madeleine, le chef du Parti québécois se rendra en Gaspésie et Bas-Saint-Laurent (archives). Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Interrogé sur les enjeux qu’il considère d’ores et déjà comme prioritaires pour l’Est-du-Québec, Paul St-Pierre-Plamondon identifie l'érosion et les changements climatiques, le dossier du manque de logements en lien avec le tourisme , le transport collectif et l'équité entre les régions par rapport aux grands centres .

C’est très important que chaque région obtienne un traitement équitable dans les services à la population , estime Paul St-Pierre-Plamondon. À cet effet, il est d'avis que les Madelinots devraient toucher une aide financière qui soit le reflet des coûts lorsqu’ils sont contraints à sortir de l’archipel pour recevoir des soins de santé.

Dans le cas des Îles-de-la-Madeleine, il y a un principe d’insularité, une spécificité d’être insulaire , mentionne le chef du PQParti québécois . Les Madelinots ne doivent pas être pénalisés dans les budgets octroyés par l'État, leurs services, leurs infrastructures, on travaille beaucoup sur le principe d’insularité.

À un an des élections

Paul St-Pierre Plamondon profitera aussi de sa visite dans la région pour rencontrer les militants des associations péquistes de chacune des circonscriptions dans le but de préparer l'élection générale de 2022.

Alors que cinq des sept députés faisant toujours partie du caucus du Parti québécois proviennent de l'Est-du-Québec, Paul St-Pierre Plamondon reconnaît l'importance de la région pour sa formation politique.

La défense des régions, particulièrement de l’Est-du-Québec, a toujours été au cœur du Parti québécois. Une citation de :Paul St-Pierre-Plamondon, chef du Parti québécois

C’est une région qui porte le destin québécois et la fierté québécoise, la volonté que le Québec ne soit pas pris dans des démêlés avec le Canada pour toute sorte de choses fondamentales , ajoute-t-il en citant en exemple le port de Cap-aux-Meules qu’il qualifie de délaissé par Ottawa.

Paul St-Pierre-Plamondon est optimiste en vue des élections de l’année prochaine, même si la maigre députation du Parti québécois est passée de dix à sept depuis l’élection de 2018. D’abord élus sous la bannière péquiste, Catherine Fournier, Sylvain Roy et Harold LeBel siègent maintenant comme indépendants.

Le Parti québécois est dans une phase de renouvellement qui est très saine, on va voir de nouvelles candidatures, des gens de conviction , assure le chef. On a la ferme intention de faire des gains. C’est dans cette direction-là qu’on travaille.