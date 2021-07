Dusty Hill, bassiste du groupe ZZ Top, s’éteint à 72 ans

Dans une publication Facebook, le guitariste virtuose du groupe, Billy Gibbons, et le batteur, Frank Beard, ont affirmé que Dusty Hill était mort dans son sommeil.

Les trois hommes, facilement reconnaissables à leurs longues barbes et leurs lunettes fumées foncées, ont formé ZZ Top en 1969 à Houston, au Texas.

Les musiciens avaient choisi leur nom de groupe insolite afin que leurs disques puissent être facilement repérés chez les disquaires.

Après un premier album en 1970, ZZ Top a connu un premier grand succès avec la chanson La Grange, une ode à un bordel situé dans une ville texane portant ce nom.

D’autres succès ont suivi dans les années 1970 et 1980, dont Tush, Sharp Dressed Man, Legs et Gimme All Your Lovin’.

Le groupe a été intronisé au Panthéon du rock and roll (Rock and Roll Hall of Fame) en 2004.