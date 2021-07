Un bilan positif pour la troisième saison de Val-d’Or vous raconte son histoire

Annulé en 2020, le spectacle déambulatoire a renoué avec son public dans une formule modifiée, plus courte et avec moins de déplacements.

Selon le concepteur et metteur en scène Bruno Turcotte, le public a bien répondu à l’appel, même si les billets ne se sont pas envolés aussi rapidement que par le passé.

On s’était préparés pour des foules plus petites en fonction des normes sanitaires, et on a su seulement le 11 juillet qu’on pouvait ajouter des spectateurs, précise-t-il. Les gens ne s’étaient pas garrochés sur nos billets comme avant la COVID, mais les assistances ont commencé à grandir dès notre deuxième semaine et on termine ce soir (mercredi) à guichets fermés avec près de 100 personnes. Pour nous, c’est un beau bilan.

En 2018, le circuit théâtral «Val-d’Or vous raconte son histoire» se déroulait de façon bien différente avant la pandémie. Photo : Radio-Canada

Bruno Turcotte estime que les modifications au spectacle ont été bien accueillies par le public et que la production pourra en tirer des leçons pour le futur.

On a voulu rendre ça le plus agréable possible et essayer de ne pas faire sentir aux spectateurs les contraintes sanitaires. Nos comédiens étaient compréhensifs et motivés. On se doutait que de limiter les déplacements et de condenser le texte rendrait ça plus fluide, plus punché. Ça a été efficace , souligne-t-il.

Ceci dit, l’entente de trois ans avec la Ville de Val-d’Or arrive à échéance et rien n’est encore signé pour une 4e édition à l’été 2022.