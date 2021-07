Le Festival du patrimoine revient célébrer la diversité culturelle à Edmonton

Yao Lazare Koko ne cache pas son bonheur de pouvoir monter le kiosque de la Côte d’Ivoire sur la pelouse du parc Hawrelak pour une quatrième fois.

Au stand 15 de la Côte d’Ivoire, comme on dit, ce sera du balèze, du lourd. Il faut être là pour apprécier. On ne raconte pas aux absents, il faut le vivre! , assure-t-il.

En plus des vêtements et instruments de musique traditionnels, du pain et des brochettes qu’il a offert par le passé, cette année il ajoute des jus et surtout, l’alloco, un type de banane plantain frite qui est selon lui la mascotte de son pays.

Le festival, qui fête ses 47 ans, se veut une célébration du multiculturalisme edmontonien. Les visiteurs peuvent se promener d’un kiosque à l’autre pour en apprendre plus sur la culture et l’histoire de divers pays et acheter de la nourriture typique de ces endroits.

Cette année, une quinzaine de pays de moins que la moyenne d’avant la pandémie y seront présents, mais il y aura quand même des nouveautés. La communauté togolaise, notamment, y tiendra un kiosque pour la première fois.

C’est l’occasion pour nous de présenter notre pays, le Togo, pour démontrer la diversité culturelle qui est basée à Edmonton , se réjouit John Boko, un des représentants.

Réserver sa place en ligne et éviter l’argent comptant

Cette année, quelques modifications ont été apportées à la formule habituelle pour minimiser les risques pour la santé publique. Les visiteurs doivent réserver leur place gratuite en ligne sur le site du festival  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) afin d’éviter les foules. Les organisateurs prient également les gens de porter un couvre-visage, excepté dans les aires désignées pour manger.

Le directeur du Festival du patrimoine demande aux gens de bien vouloir mettre un masque et de respecter les règles pour réduire les risques de propagation de la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Mirna Djukic

Nous avons un demi-million de masques à l’entrée, donc si vous oubliez le vôtre nous allons, avec plaisir, vous en donner autant que vous voulez , dit le directeur de l’Association du festival du patrimoine d’Edmonton, Jim Gibbon.

Par ailleurs, au lieu d’acheter et d’échanger des tickets pour des plats et collations à chaque kiosque, il faudra payer par débit ou crédit.

Le Service de transport d’Edmonton assurera par ailleurs un service de navette jusqu’au parc à partir de divers endroits de la ville. Les visiteurs peuvent payer avec les billets habituels du transport en commun ou un acheter un billet aller-retour pour 6 $.

Un nouveau festival de musique du monde dans l’amphithéâtre

Un festival naissant, la Semaine des musiques du monde, se tiendra simultanément dans l’amphithéâtre du parc Hawrelak.

Une des performances, Heartbeats of the World, sera un medley de joueurs de tambours appartenant à différentes cultures. Il y aura aussi plusieurs groupes locaux, dont Soulja Fyah.

On peut vraiment permettre aux gens de vivre quelque chose de nouveau [...] et se donner une chance de [...] relaxer avec de la bonne musique tout en apprenant à connaître d’autres cultures , dit le directeur de l’événement, Greg Davis.

Des billets sont en vente à partir de 35 $ sur Eventbrite. Un laissez-passer pour les trois soirs de spectacles coûte 85 $.