L'augmentation proposée de résidus de pesticides par Santé Canada sème la confusion

Denis Landry, député libéral de Bathurst-Est-Nepisihuit-Saint-Isidore, comprend mal cette volonté de Santé Canada à vouloir augmenter les LMRlimites maximales de résidus dans les aliments. Il argue que jamais personne n'a parlé d'augmenter les herbicides ou les insecticides sur les terrains [agricoles] dans la province.

À la ferme Pouce vert, à Acadieville, le propriétaire Roger Richard détient une petite parcelle dans laquelle il cultive des framboises. Il défend lui aussi l'idée qu'au Nouveau-Brunswick, la plupart des agriculteurs veulent utiliser moins de produits . On n'est pas vraiment sûrs pourquoi les seuils devraient augmenter , ajoute M. Richard.

Nos familles mangent nos produits et on ne veut certainement pas leur donner plus de produits chimiques qu'ils en ont besoin.

Une citation de :Roger Richard, propriétaire de la ferme Pouce vert