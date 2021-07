Nintendo annonce la fin de Dr. Mario World, un échec dans le marché du jeu mobile

La vente de diamants, la monnaie virtuelle dans le jeu, a cessé à la suite de l’annonce, mardi. Nintendo doit mettre en place un système pour rembourser les personnes qui n’auraient pas utilisé tous leurs diamants avant la date butoir du 1er novembre.

Lancé il y a un peu plus de deux ans, le jeu s’est attiré peu de fidèles, et les tentatives de monétisation de Nintendo ont été peu fructueuses. Il s’agissait du jeu mobile le moins rentable du catalogue de l’entreprise, loin derrière Super Mario Run – qui n’est pas lui-même un succès retentissant –, selon des chiffres publiés en janvier 2020 par la firme d’analyse Sensor Tower.

Fire Emblem Heroes demeure le plus grand succès, et de loin, de Nintendo dans les jeux pour téléphones intelligents. En janvier 2020, il avait rapporté à Nintendo plus de 60 % du milliard de dollars américains (1,26 milliard de dollars canadiens) de revenus amassés à cette date grâce aux jeux mobiles de l’entreprise.

Malgré tout, ce segment ne représente qu’une petite partie des revenus de l’entreprise, soit moins de 5 %, selon The Verge.