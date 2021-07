Thierry Larose, plus jeune vainqueur du Prix de la chanson SOCAN

Depuis 16 ans, le Prix de la chanson SOCAN récompense les artistes en émergence du Canada. Cette année, avec sa chanson Les amants de Pompéi, Thierry Larose devient, à 23 ans, le plus jeune artiste à recevoir ce prix doté d’une bourse de 5000 $.

D'avoir été sélectionné pour le prix était pour moi déjà tout un honneur, le voici doublé par votre soutien. Je vous laisse sur ces paroles de Charlebois, qui sont d'adon : “J'aime mon prochain, j'aime mon public / Tout ce que je veux c'est que ça clique” , a déclaré l’auteur-compositeur-interprète dans un communiqué.

L’histoire comme inspiration

La chanson Les amants de Pompéi figure sur le premier album de Thierry Larose, Cantalou, sorti en mars dernier sous l’étiquette Bravo musique.

Parmi les finalistes en lice pour le Prix de la chanson SOCAN, il y avait 10 titres choisis par le public, dont Tu m’connais trop bien, de Gab Bouchard, Le cœur a ses raisons, de Sarhamée, et OK, de Clay and Friends.

Y a beaucoup d’amis qui étaient dans les chansons en lice et c’est fou de penser qu’autant de gens ont aimé ma chanson , a dit Thierry Larose à Stéphanie Gagnon, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18.

Les amants de Pompéi , c’est le surnom des deux corps de personnes enlacées, un homme et une femme pensait-on au départ, qui ont été retrouvés en 1922 et dont la mort avait été causée par l’éruption du Vésuve en l’an 79.

En 2017, on a découvert que ces personnes étaient en fait deux hommes, et le corps d’une autre personne, morte elle aussi lors de l’éruption volcanique, a également été retrouvé. Cette victime a été surnommée à tort le masturbateur de Pompéi sur les réseaux sociaux, en raison de la position dans laquelle son corps se trouvait.

L’histoire de la chanson, c’est une fiction que j’ai inventée entre le masturbateur et les amants, dans laquelle le masturbateur était celui qui était délaissé au final, d’un triangle amoureux qu’ils formaient tous , a expliqué Thierry Larose.

Quant à la musique de la chanson, l’auteur-compositeur-interprète a commencé à la composer dès l’âge de 17 ans, en pensant aux arrangements de piano et de flûtes. Des années plus tard, j’avais une progression d’accords et un sujet , a précisé le chanteur.

Son amour pour le public

De passage au festival FRIMAT de Val-d’Or qui s’est tenu du 22 au 24 juillet, Thierry Larose a été super enjoué d’y retrouver un public endiablé. Ça fait du bien comme musicien de voir qui écoute et aime ta musique à ce point. Lors de ce spectacle, on est revenus sur scène deux fois pour deux rappels. C’était malade! a mentionné Thierry Larose.

Écoutant en ce moment beaucoup de musique et de documentaires sur Bob Dylan, l’artiste aime cette ambiance effervescente de certains spectacles des années 1970, qu’il a retrouvée à Val-d’Or et qu’il espère retrouver lors de son prochain spectacle avec Gab Bouchard jeudi à la salle André-Mathieu, à Laval.