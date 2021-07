Jusqu'à 215 nouvelles bornes de recharge rapide au Québec d'ici 2022

L'annonce a été faite par le ministre du Patrimoine Steven Guilbeault, mercredi, devant des bornes de recharge du stationnement du Cosmodôme de Laval.

Il s'agit d'un peu moins de la moitié de l'investissement total requis, alors qu'Hydro-Québec investira de son côté 10,7 millions de dollars.

Le Québec compte présentement quelque 3000 bornes de recharge, dont seulement 500 sont des bornes rapides. L'objectif d'Hydro-Québec est de déployer 3000 bornes de recharge rapide d'ici 2030.

La directrice de l'électrification des transports à Hydro-Québec, France Lampron, a précisé qu'il faudra à terme de 5000 à 7000 bornes de recharge rapide pour desservir les quelques 1,5 million de véhicules électriques qui devraient être sur la route vers 2030. Elle a toutefois précisé que le secteur privé devra faire sa part, une réflexion déjà bien amorcée chez les pétrolières notamment qui chercheront à conserver une part du lucratif marché des services aux véhicules.

Le ministre Guilbeault a également annoncé l'octroi de 1,264 million de dollars à Hydro-Québec pour la recherche et le développement de bornes ultrarapides. Ce projet de plus de 3 millions de dollars bénéficie déjà de contributions de Québec et d'Hydro.

Les bornes de recharge actuelles fournissent 50 kilowatts, une puissance qui augmente à 100 kilowatts pour les bornes rapides. L'objectif est d'explorer la possibilité d'atteindre des puissances de 125 ou même 150 kilowatts.