Le Triathlon de Pohénégamook de retour à la fin du mois d'août

On est quand même contents de le faire à la fin de l'été parce que la saison touristique est presque terminée. Ça va permettre aux gens de se trouver de l'hébergement localement, soutient le directeur de la logistique du Triathlon de Pohénégamook, Bernard Sozio

La course se tiendra le 29 août, en suivant les consignes sanitaires en vigueur.

Bernard Sozio indique que l'événement pourra accueillir environ 200 participants cette année, plutôt que les quelque 300 qui y prennent habituellement part.

Toutes les disciplines incluses lors des dernières courses seront offertes, à l'exception des épreuves de duathlon et d'aquavélo.

Des compétitions dans les disciplines de triathlon Initiation , Sprint et Olympique , individuel ou en équipe, et les volets Jeunesse de U-5 à U-15 seront donc offerts, de même que des épreuves de course à pied de 5 et de 10 kilomètres.

L'organisation du Triathlon mentionne que les spectateurs ne pourront pas se tenir près de la zone de compétition, mais qu'ils pourront encourager les athlètes le long du parcours.