Des leaders médicaux exhortent les résidents à se faire vacciner le plus tôt possible

L’appel est lancé au moment où le taux de vaccination stagne dans la région et que la rentrée scolaire approche à grands pas.

Il s’agit d’un moment critique dans notre lutte contre la COVID-19. Si nous, en tant que communauté, nous nous montrons complaisants, le risque d’impacts supplémentaires sur la santé, le bien-être social et l’économie pourrait être grave , peut-on lire dans la lettre publiée mercredi.

Cette communication fait écho aux récentes préoccupations exprimées par le médecin hygiéniste de la région sur la propagation des variants de la COVID-19 au vu de la résurgence de la pandémie dans des pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis.

Les personnes qui ne sont pas vaccinées contribuent à la majorité des cas et elles courent le plus grand risque de contracter le virus, de subir des complications potentiellement mortelles et de transmettre le virus à d’autres personnes. Dans cette course pour éviter une autre vague locale d’infections à la COVID-19, nous avons besoin que chacun fasse sa part le plus rapidement possible , souligne-t-on dans la lettre ouverte.

Actuellement, 77,2 % des adultes de Windsor-Essex ont reçu au moins une dose de vaccin et 67,2 % sont complètement vaccinés.

Le taux de vaccination reste plus faible chez les jeunes, soit 55,1 %.

Pendant ce temps, le Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex (WECHU) a rendu les vaccinations plus accessibles dans l’espoir d’augmenter le taux de participation  (Nouvelle fenêtre) . Des cliniques éphémères ont été programmées dans certaines régions, et les cinq sites de vaccination de masse contre la COVID-19 acceptent les visites sans rendez-vous.

Outre le médecin hygiéniste de la région, le président de la société médicale du comté d’Essex et les chefs de service de l’Hôpital régional de Windsor, de l’Hôtel-Dieu Grace Healthcare et de Erie Shores HealthCare, ont signé cette lettre ouverte à la communauté.

5 nouveaux cas de COVID-19 à Windsor-Essex

WECHU a signalé cinq nouveaux cas de COVID-19 mercredi, mais le nombre total de cas

dans la région n’a augmenté que de 2 en raison du nettoyage des données.

23 cas sont considérés comme actifs, et aucun patient atteint de la COVID-19 n’est hospitalisé.

Une éclosion est en cours, dans un milieu de travail agricole à Kingsville.

À Sarnia-Lambton, le bureau de santé a signalé 4 nouveaux cas, ce qui porte à 6 le nombre de cas actifs.

Le service de santé publique de Chatham-Kent a signalé deux nouveaux cas, et 14 sont actifs au total.