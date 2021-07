Six pompiers forestiers de Roberval s'envolent vers le Manitoba

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) poursuit son effort dans la lutte contre les incendies de forêt dans l’Ouest canadien. Quarante pompiers supplémentaires, dont six de la base d’opération de Roberval, seront déployés au Manitoba à partir de jeudi.

Les provinces de l’Ouest canadien sont aux prises avec d’importants feux de forêt depuis le début de l’été et le Manitoba n’y échappe pas non plus. Le nord de la province est particulièrement affectée alors que 69 incendies de forêt font rage.

La mission sera d’une durée de 14 jours. De l’équipement comme des pompes et des boyaux feront aussi partie du convoi.

Avec trois incendies en activité présentement sur le territoire québécois, la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu est en mesure d’aider ses collègues des autres provinces , explique la porte-parole de l’organisation, Josée Poitras, ajoutant que le Québec avait bénéficié du soutien des autres provinces lors des incendies du printemps, notamment au nord du Lac-Saint-Jean.

Près de 200 pompiers forestiers québécois prêtent actuellement main forte sur le terrain en Colombie-Britannique, en Ontario et au Manitoba. En incluant le groupe qui décollera jeudi, 13 pompiers du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont été affectés à ces feux dans les dernières semaines.

Un premier groupe de quatre pompiers forestiers était parti de Roberval, le 5 juillet, pour aller combattre les incendies de forêt en Colombie-Britannique. Ils sont rentrés à la maison la semaine dernière.