Un éclat métallique projeté d’un feu a causé la mort de Myla Lepage-Babin

Le décès de la femme est survenu le 25 avril.

Dans le rapport, on peut lire que Mme Lepage-Babin faisait du ménage dans la cour arrière de son domicile avec son conjoint.

Celle-ci avait allumé un feu de camp pour brûler des déchets. Elle l’entretenait avec des branches et divers détritus.

Elle avait aussi décidé de faire brûler le contenu d’une grosse poubelle où se trouvaient divers détritus et débris de construction.

Mme Lepage-Babin aurait mis le contenu de la poubelle dans le feu et la bombonne métallique de mousse isolante sous pression s’y serait retrouvée.

Ce contenant métallique de mousse isolante à faible expansion avait été utilisé pour les rénovations de la résidence dans les mois avant l’incident. La chaleur du feu l’aurait fait exploser et des fragments ont été propulsés en direction de Mme Lepage-Babin , explique le coroner.

Vers 13 h 45, alors que le conjoint de la victime était occupé dans le garage, il a entendu une explosion.

Il a trouvé sa conjointe blessée par un éclat métallique projeté sur sa gorge. Comme elle ne se trouvait qu’à quelques mètres du feu, la coupure a entraîné un saignement très abondant.

L’intervention d’urgence de sa mère, qui est infirmière, et les tentatives de réanimation effectuées par les ambulanciers et plus tard, celles des urgentologues à l’hôpital, n’ont pu la sauver. Son décès a été constaté à 15 h 26.