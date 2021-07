La COVID-19 fait 3 nouvelles victimes au Manitoba

Deux femmes de 50 et 70 ans des régions d’Entre-les-Lacs et de l’Est et du Nord, respectivement, sont mortes du variant Alpha. Un octogénaire de Santé Sud est, lui, décédé d’un variant non identifié.

Les cas annoncés mercredi portent à 57 502 le total de cas décelés dans la province depuis le début de la pandémie. Le taux de positivité sur 5 jours s’établit à 2,5 % pour la province et à 1,3 % pour la région de Winnipeg.

Faits saillants : 497 cas actifs aujourd’hui

55 830 personnes guéries à ce jour

104 personnes à l’hôpital, dont 30 aux soins intensifs

Le nombre de décès attribuables à la COVID-19 est maintenant de 1175. Nouvelles infections par région sanitaire : Winnipeg : 6

Prairie Mountain : 2

Santé Sud : 3

Entre-les-Lacs et de l’Est : 15

Nord : 0

Depuis le début du mois de février 2020, 869 632 tests de dépistage ont été effectués, dont 1487 mardi. Les enquêtes sur ces cas sont en cours et le public sera informé s’il existe un risque pour la santé publique.