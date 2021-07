Création de 600 lits pour des soins de longue durée à Regina

Près de 250 lits seront réservés à des soins spécialisés, notamment pour des personnes atteintes de démence, de troubles de santé mentale ou de troubles de comportement complexes.

Les 350 lits supplémentaires serviront à des soins de longue durée standard, précise le gouvernement dans un communiqué de presse mercredi matin.

Nous sommes déterminés à fournir les meilleurs services possibles aux résidents qui ont besoin de soins de longue durée à Regina et dans la région , déclare le ministre de la Santé mentale et de dépendances et des Aînés, Everett Hindley.

Le ministre ajoute que ces lits assureront un environnement sûr et sain pour les résidents et le personnel.

L'échéancier n'est pas déterminé, mais le gouvernement ajoute qu’il sera confirmé plus tard dans l’année.