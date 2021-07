Logan Mailloux est écarté du camp d'entraînement du Canadien, Geoff Molson s'excuse

Le joueur de hockey Logan Mailloux s'est fait demander de ne pas participer ni au camp des recrues ni au camp d'entraînement cet automne , affirme le propriétaire du Canadien de Montréal, Geoff Molson, dans un communiqué de presse mercredi.

Au cours de l'année, nous réévaluerons la situation et déterminerons si Logan est prêt à joindre notre organisation , ajoute M. Molson, qui est aussi président et chef de la direction.

Logan Mailloux, âgé de 18 ans, a été condamné par un tribunal suédois à payer une amende pour photographie choquante portant atteinte à la vie privée et diffamation . De son propre aveu, durant un rapport sexuel avec une jeune femme l'année dernière, il a pris une photo à son insu pour la partager sans son consentement avec des coéquipiers pour les impressionner . Il était mineur au moment des faits.

L'équipe s'est aussi engagée à développer un plan détaillé afin de sensibiliser et d'éduquer nos jeunes hommes et jeunes femmes relativement à cet enjeu important et à soutenir Logan dans son engagement à devenir une meilleure personne.

Encore une fois, je tiens à m'excuser auprès de [tous] celles et ceux qui ont été affectés par notre décision Une citation de :Geoff Molson

M. Molson a aussi plaidé que les gestes posés par Logan ne reflètent en rien les valeurs de notre organisation .

Nous avons accordé à Logan une seconde chance, mais ce faisant, nous avons échoué à bien saisir la portée de notre décision sur la victime ainsi que sur toutes celles et ceux qui ont souffert de circonstances similaires.

Au Canada, la publication non consensuelle d'une image intime est, dans les cas les plus graves, un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans .

À cause de cette affaire, le joueur des Knights de London de la Ligue de l'Ontario avait demandé aux équipes de la LNH de ne pas le repêcher cette saison-ci, pour lui laisser le temps de développer assez de maturité et de gagner la confiance de la société .

Logan Mailloux Photo : Montreal Canadiens

Le Canadien l'a tout de même sélectionné au premier tour, s'attirant les foudres de groupes d'aide aux victimes de violence sexuelle, du premier ministre Justin Trudeau et de politiciens québécois. Plus récemment, des commanditaires de l'équipe comme Desjardins, La Cage, St-Hubert et Jean Coutu ont exprimé leur malaise au sujet de l'affaire.

Notre décision ne se voulait aucunement une caution, de quelque manière que ce soit, de la culture de violence envers les femmes. Une citation de :Geoff Molson

M. Molson a tenu à remercier tous ceux qui ont offert leur rétroaction concernant cette situation, incluant nos partenaires et nos commanditaires .

Dans son communiqué vendredi dernier, le Club de hockey Canadien avait expliqué qu'il ne minimisait en aucun cas la sévérité des actions posées et a pris l'engagement d'accompagner Logan dans son cheminement, de lui fournir les outils pour lui permettre de prendre de la maturité .