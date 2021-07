Suspension de Sue Montgomery : la mairesse obtient un sursis jusqu'au 5 octobre

La Cour supérieure du Québec accueille la demande de sursis déposée par les avocats de Sue Montgomery, qui contestent la suspension de 120 jours décrétée plus tôt cette semaine par la Commission municipale du Québec (CMQ).

La mairesse de l'arrondissement montréalais de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce demeurera en fonction jusqu'au 5 octobre, date à laquelle le tribunal entendra sur le fond sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire.

Lundi, la CMQCommission municipale du Québec avait conclu que Mme Montgomery avait commis 11 manquements éthiques en lien avec une affaire de harcèlement psychologique impliquant sa directrice de cabinet Annalisa Harris.

Devant la gravité des faits reprochés, la Commission avait décidé de suspendre la mairesse pour quatre mois, sans salaire. La suspension aurait pris fin automatiquement si la mairesse avait été réélue suite aux élections municipales du 7 novembre prochain.

Sue Montgomery conteste toujours cette décision. La CMQCommission municipale du Québec n'offrant pas la possibilité de faire appel, elle s'est adressée directement aux tribunaux pour tenter de la faire renverser.

C'est dans ce contexte que le juge Mark Phillips de la Cour supérieure a offert un sursis à la mairesse jusqu'à ce que la question de fond soit débattue le 5 octobre prochain.

Le juge s’est rangé du côté des arguments de Me Eric Olivier, avocat de Sue Montgomery, selon qui la CMQ avait manqué d’indépendance dans son jugement et que celui-ci faisait subir à la mairesse à un préjudice irréparable .

Mme Montgomery conservera d'ici là son siège et son salaire. Par ailleurs, les frais juridiques encourus par ses démarches judiciaires sont couverts par des fonds publics.

L'ancien chef d'Ensemble Montréal, Lionel Perez, qui sera l'adversaire de Mme Montgomery dans la course pour la mairie de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce en novembre, s'est dit préoccupé pour les citoyens de l’arrondissement, qui devront continuer de payer le prix de sa guerre interne avec Projet Montréal et d’écoper d’un climat d’instabilité qui se perpétue depuis plus de deux ans.

Rappelons que Sue Montgomery avait été exclue du caucus de Projet Montréal après que des allégations selon lesquelles elle entretenait un climat de travail toxique dans son cabinet aient faite surface en janvier 2020. La mairesse a alors refusé d'appliquer des recommandations du contrôleur général dans ce dossier, ce qui avait entraîné son expulsion du parti.