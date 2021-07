Cap-Pelé recevra 13,5 millions de dollars pour créer un centre communautaire

Les résidents de la région de Cap-Pelé au Nouveau-Brunswick pourront utiliser à longueur d'année des installations modernes et sécuritaires pour se maintenir en forme. Les gouvernements fédéral, provincial et municipal annoncent mercredi qu'ils consacrent 13,5 millions de dollars au projet du Centre communautaire intergénérationnel de Cap-Pelé.

Le centre facilitera l’accès à des installations communautaires, culturelles et récréatives. Il comprendra notamment les éléments suivants, indique la Municipalité de Cap-Pelé :

une salle polyvalente;

une piste de marche de 140 mètres;

trois salles de réunion et un salon pour les groupes locaux.

L’aréna actuel sera également rénové. Il comptera six nouveaux vestiaires, 500 sièges, un nouvel espace de réception, un ascenseur, une cantine et de nouvelles toilettes.

Le centre permettra à nos 15 000 résidents d'utiliser toute l'année des installations modernes pour se maintenir en bonne santé et développer un sentiment d'appartenance à leur communauté. Une citation de :Serge Léger, maire de Cap-Pelé, cité dans un communiqué

Le ministre de l’Environnement et du changement climatique Gary Crossman est du même avis. L’amélioration des infrastructures communautaires et récréatives encouragera les résidents de Cap-Pelé et de la région à maintenir un mode de vie actif et sain , a-t-il déclaré dans un communiqué.

Il ajoute que ce projet s’inscrit dans la priorité du gouvernement provincial de créer des collectivités dynamiques et durables.

Un projet communautaire

Le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, souligne dans un communiqué que toute la communauté s’est mobilisée afin de concrétiser ce projet .

Dominic Leblanc affirme que son gouvernement est fier d'appuyer la remise à neuf de l'aréna et la construction d'un nouveau centre communautaire (archives). Photo : Radio-Canada

Le gouvernement fédéral verse plus de 5,4 millions de dollars au projet, le gouvernement provincial 4 millions de dollars et le Village de Cap-Pelé plus de 4,1 millions de dollars.