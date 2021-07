Un camion se renverse sur le toit sur la route 169

C’est surprenant, la cabine était séparée du camion et le conducteur, et même le chien, n’avaient rien , a alors indiqué André Martin, de l’entreprise Remorquage Lajoie auto, qui a été appelé sur les lieux.

La circulation sur la route 169 n’est pas bloquée, mercredi matin, mais plusieurs personnes ramassent les planches éparpillées sur le sol.

Au lendemain de l'accident, plusieurs personnes ramassaient le chargement. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

On a été appelé pour ramasser et aussi faire en sorte de maîtriser les fuites le plus possible, donc on décontamine le sol , expliquait-il.

Selon des informations de Laurie Gobeil.