Altercation à Plantagenet : la PPO porte des accusations contre un individu

Joshua Dasilva, 20 ans, originaire du canton d’Alfred-Plantagenet, s'est livré à la police.

Il fait face à des chefs d’agression armée, de voies de fait et d'agression causant des lésions corporelles. Le suspect doit comparaître devant la Cour de justice de l’Ontario mercredi, en début d’après-midi.

À lire aussi : Des images d’une altercation à Plantagenet font réagir et aident la PPOPolice provinciale de l'Ontario

Dimanche, un homme de 73 ans a été tabassé sur le chemin Pitch Off, à Plantagenet. L’altercation est survenue entre lui et trois individus qui conduisaient des motos hors route et un véhicule tout-terrain (VTT).

L’épisode avait été filmé par des témoins et depuis, les images ont suscité l’indignation de la population de la région, en plus d’avoir largement circulé sur les réseaux sociaux.

Deux des trois conducteurs de motos hors route et d'un véhicule tout-terrain demeurent recherchés par la Police provinciale de l'Ontario. Photo : Gracieuseté/Police provinciale de l'Ontario

En raison de l’intérêt du public, des médias sociaux et des médias pour cet événement, une personne a assisté à la Police provinciale de l’Ontario à Hawkesbury , a indiqué le détachement dans un communiqué de presse diffusé mercredi.

L’agent Mario Gratton de la PPOPolice provinciale de l'Ontario à Hawkesbury a dit à Radio-Canada, mardi, que le corps policier recevait beaucoup d’assistance des citoyens de la région , ainsi que beaucoup d’appels, beaucoup d’informations en lien à cette histoire.

Avec les informations de Denis Babin