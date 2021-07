Déraillement de train près de Cabri en Saskatchewan

Selon la GRCGendarmerie royale du Canada , l’incident est survenu aux environs de 18 h, près de l'autoroute 32, à proximité de Cabri.

Cabri est une municipalité au nord-ouest de Swift Current, en Saskatchewan. Photo : Radio-Canada

Les automobilistes ont dû faire un détour afin de contourner le train déraillé.

Des détours ont été mis en place sur les lieux et on demande toujours aux automobilistes d’éviter la zone.

La GRCGendarmerie royale du Canada fournira des détails et des mises à jour à mesure que les informations seront disponibles.

Pour l’instant, la cause de l'incident est inconnue et on ignore aussi le type exact de marchandises et de produits transportés par le train.

Les autorités indiquent que le chauffeur du train s'en est tiré indemne. Plus de détails à venir. Photo : Radio-Canada / fournie par Facebook/Colleen Wallis

D’après les informations de Jean-Baptiste Demouy et Katia St. Jean