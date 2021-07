Les coussinets de l’Oculus Quest 2 rappelés pour des risques d’irritation cutanée

Les protections faciales en mousse du casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2 de Facebook font l’objet d’un rappel à la suite de plaintes d’utilisateurs et utilisatrices quant aux irritations cutanées qu’elles peuvent causer.

Les personnes qui sont déjà propriétaires d’un Oculus Quest 2 peuvent faire une demande en ligne  (Nouvelle fenêtre) afin d’obtenir gratuitement une housse en silicone pour couvrir les coussinets en mousse de leur casque.

Les informations requises pour faire une requête sur le site d’Oculus Identifiant de compte

Numéro de série du casque

Une adresse au Canada ou dans l'un des pays admissibles  (Nouvelle fenêtre) 

Nous avons commencé à recevoir des rapports indiquant qu'une très faible part de la clientèle de Quest 2 avait subi une irritation de la peau après avoir utilisé l'interface faciale en mousse amovible fournie avec le casque , a mentionné dans un billet de blogue Andrew Bosworth, responsable de Facebook Reality Labs.

Bien que le taux de signalement soit faible et que la majorité des cas signalés sont mineurs, nous nous engageons à faire en sorte que nos produits soient sûrs et confortables pour toutes les personnes qui les utilisent. Une citation de :Andrew Bosworth

La Commission américaine de sécurité des produits de consommation (CPSC) a indiqué avoir reçu 5716 rapports d'incidents d'irritation cutanée et quelque 45 rapports de personnes ayant nécessité une attention médicale . Environ 4 millions de Quest 2 ont été vendus aux États-Unis, et 172 600 au Canada.

L’entreprise commencera à livrer des casques de réalité virtuelle avec des coussinets de silicone – en plus de ceux en mousse – à partir du 24 août prochain. D’autres changements sont également prévus sur les Quest 2, notamment un stockage minimum qui passera de 64 Go à 128 Go.