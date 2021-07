Saumon abondant et pêcheurs nombreux sur les rivières Mitis et Rimouski

Les gestionnaires de rivières à saumon du Bas-Saint-Laurent sont souriants cette année. Les montaisons sont excellentes et les pêcheurs sont nombreux, entre autres dans les fausses des rivières Mitis et Rimouski.

Selon Élie-Merlin Mercier-Ouellet, directeur général de la Zec Rivière Mitis, il pourrait s’agir d’une saison historique , autant du point de vue des montaisons que de l’achalandage.

Avec la pandémie, notre clientèle est exclusivement québécoise, indique-t-il. Ce sont beaucoup des gens qui veulent faire la découverte de la pêche au saumon.

La rivière Mitis Photo : Radio-Canada / Isabelle Damphousse

Jean-François Desgagnés, secrétaire-trésorier de la Zec Saumon Rimouski, confirme aussi l’engouement des Québécois pour la pêche au saumon. Lui aussi anticipe des records d’achalandage et de montaisons cette année, malgré un début de saison où le niveau d'eau était assez bas.

On a ensuite reçu de bonnes pluies, ce qui a fait remonter le niveau d’eau, rappelle-t-il. Il s'est maintenu jusqu'au 10 juillet puis on a connu une baisse, mais là c’est encore remonté dernièrement et les conditions sont parfaites avec un bon niveau et une bonne température de l’eau. Quand l'eau est trop chaude, le poisson a moins d’oxygène et devient moins actif.

Montaisons et jours-pêche Rivière Mitis Montaisons : 2021, en date du 27 juillet : 1678 saumons

2020, en date du 27 juillet : 1224 saumons (1648 pour toute la saison)

2016, en date du 27 juillet : 1374 saumons (1693 pour toute la saison) Jours-pêche : 2021, en date du 27 juillet : 1327

2020, en date du 27 juillet : 1060 Rivière Rimouski Montaisons : 2021, en date du 27 juillet : 580 saumons

2020, en date du 27 juillet : 327 saumons (680 pour toute la saison)

2016, en date du 27 juillet : 480 saumons (702 pour toute la saison) Jours-pêche : 2021, en date du 27 juillet : 520

2020, fin juillet : 432 Source : Zecs Mitis et Rimouski

Même si elle constitue une excellente nouvelle pour la Zec Mitis, la forte fréquentation a ses revers. On constate certaines journées où les pêcheurs se marchent un peu sur les pieds , indique Élie-Merlin Mercier-Ouellet.

Fosse à saumon sur la ZEC de la rivière Rimouski Photo : Radio-Canada / Zec Saumon Rimouski

Les gestionnaires doivent sensibiliser les utilisateurs des rivières pour faciliter la cohabitation. Sur la rivière Rimouski, il peut y avoir des conflits avec les baigneurs. Leur présence peut être désagréable pour les pêcheurs, constate M. Desgagnés. Pour le poisson, c'est loin d'être idéal, mais on ne peut pas monopoliser l’accès aux rivières.

Par ailleurs, M. Mercier-Ouellet indique qu'il faut surveiller les déchets laissés aux abords de la rivière, le plus souvent abandonnés par des gens qui descendent la rivière dans une embarcation.