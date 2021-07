Le quai de Pointe-aux-Basques devrait rouvrir en septembre

Les navires pourront bientôt accoster de nouveau au quai de Pointe-aux-Basques. Les travaux de réfection du terminal sont terminés à 99 % et le Port de Sept-Îles vise l'inauguration du quai restauré en septembre.

C'est ce qu'a indiqué la directrice ingénierie et développement durable au Port de Sept-Îles, Manon d’Auteuil, de passage à l'émission Bonjour la Côte mercredi.

Financé par Québec, Ottawa et le Port de Sept-Îles, ce grand projet de 20 millions de dollars comprenait notamment la prolongation de 40 mètres de la façade du quai ainsi que le remplacement de l'armature qui protège le quai.

La nouvelle construction va permettre de recevoir des navires de plus grande envergure, donc du matériel plus lourd.

Par contre, le bateau Bella Desgagnés ne pourra pas accoster avant la toute fin des travaux à ce terminal qui l’accueillait avant qu’il soit fermé pour son état de dégradation en 2018. Le navire assure la liaison avec la Basse-Côte-Nord et Anticosti s'arrête depuis ce temps au quai des croisières.

Manon d’Auteuil soutient que l'entrepreneur responsable de la réfection était également le concepteur des travaux et que ça a permis d’éviter des casse-tête pendant ces deux années de chantier. Lorsqu’il y avait un défi qui arrivait, heureusement comme il avait les deux rôles, il pouvait le contrer assez rapidement , raconte Mme d'Auteuil.

Manon d’Auteuil est directrice ingénierie et développement durable au Port de Sept-Îles (archives). Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

La directrice ingénierie et développement durable au Port de Sept-Îles ajoute que le quai Mgr-Blanche est le prochain en liste pour subir d'importantes rénovations.

C’est le plus vieux qui nous reste. Toutes les autres installations sont assez récentes, donc c’est le prochain sur notre liste de travaux. Naturellement, chaque année on fait quand même un peu de travaux de réparation, mais bientôt il va avoir besoin d’avoir des travaux de plus grande importance , annonce-t-elle.

Aucune date pour le début du chantier n’est cependant annoncée.