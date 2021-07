COVID-19 : 158 nouveaux cas et 4 morts en Ontario

Santé publique Ontario confirme 158 nouvelles infections et 4 décès de plus mercredi.

Il y a 25 nouveaux cas à Toronto, 19 dans la région de York, 16 dans la région de Waterloo, 15 à Hamilton et 13 dans la région de Durham.

Le nombre moyen de nouveaux cas par jour en Ontario au cours de la dernière semaine est de 161, comparativement à 150 il y a une semaine.

Vaccination

L'Ontario a administré 94 116 doses des vaccins contre la COVID-19 mardi.

Il s'agit du plus faible nombre de personnes vaccinées un mardi depuis le 30 mars dernier.

Pourcentage d'adultes qui ont eu au moins une dose : 81,10 %

Pourcentage d'adultes qui ont reçu deux doses : 69,22 %

Encore mardi, le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr Kieran Moore, a pressé les jeunes de 12 ans et plus à se faire vacciner avant la rentrée scolaire.

Toronto annonce, pour sa part, qu'elle fermera cinq de ses neuf centres municipaux de vaccination de masse à la fin de la journée du 22 août. La Ville augmentera en revanche son nombre de kiosques d'immunisation mobiles de 5 à 22.

On s'assure ainsi que le plus de résidents possible soient vaccinés pour que de plus en plus de Torontois soient protégés et que l'on puisse mettre fin à cette pandémie , dit le maire John Tory.

Dans la Ville Reine, plus de 80 % des résidents de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose, alors que près de 75 % sont pleinement vaccinés.

Hospitalisations

Il y a 117 hospitalisations, soit une baisse de 8.

Nombre de patients aux soins intensifs : 122 (-5)

Nombre de patients sous respirateur : 83 (+2)

Il y a 171 nouvelles guérisons. Le nombre de cas actifs diminue de 17, pour s'établir à 1378.

Dépistage

Un peu plus de 20 500 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

Le taux de positivité des tests est de 0,8 %.