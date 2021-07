Insémination artificielle : plus de 13 M$ réclamés au Dr Norman Barwin

L’entente proposée conclue entre les deux parties comprend trois catégories de sévices :

des couples qui demandaient une insémination artificielle avec le sperme du père et dont le choix n’a pas été respecté; des inséminations qui n’ont pas été effectuées avec le sperme d’un donneur choisi par le couple; et des donneurs qui ont fait entreposer du sperme auprès du Dr Barwin et que ce dernier a utilisé pour des inséminations qui n’étaient pas autorisées.

Selon les avocats des plaignants, l’homme, aujourd’hui âgé de 82 ans, a 17 enfants biologiques et a conçu 83 autres enfants avec du sperme que ses patientes n’avaient pas choisis.

En tout, ce sont au moins 100 enfants qui n’ont pas été conçus avec le sperme que les parents avaient choisi et 223 personnes qui sont inscrites dans le recours. Les faits reprochés par les plaignants se seraient déroulés du 1er juillet 1973 au 31 décembre 2012.

Le Dr Barwin a pratiqué pendant un peu plus de dix ans à l’Hôpital d’Ottawa avant d’ouvrir sa clinique privée, la Broadview Fertility Clinic, en 1984.

À écouter : Le balado Les trahisons du Dr Barwin

Les plaignants et le défendeur ont conclu une entente qui a été déposée mercredi matin au palais de justice d’Ottawa.

Le tribunal a autorisé le recours collectif aux fins du règlement annoncé, mais il n’a pas encore approuvé le règlement en tant que tel. Le juge doit déterminer s’il est juste, raisonnable et qu’il répond aux intérêts des membres avant de l’autoriser. Une audience est prévue le 1er novembre.

Les anciennes patientes du médecin, leur partenaire et leurs enfants, seraient admis dans ce recours. Certains membres pourraient aller chercher jusqu’à 50 000 $ en compensation, dépendamment de la gravité des sévices qu’ils ont subis. Les donneurs anonymes ne sont pas admis dans le recours collectif.

Le Dr Norman Barwin a été radié de l'Ordre des médecins et des chirurgiens de l'Ontario en juin 2019 (archives). Photo : Radio-Canada

Des tests d’ADN auprès d’un laboratoire spécialisé seront nécessaires avant la conclusion de l’entente.

Dans ces documents, il est mentionné que le Dr Barwin a conclu que cette entente est désirable pour éviter le temps, le risque et les dépenses d’un litige qui s’éterniserait et qu’il est temps de conclure finalement et complètement les réclamations avancées dans ce recours .

Il s’agit d’un dénouement important dans cette affaire très médiatisée depuis 2016 au Canada.

Norman Barwin n’admet pas ses torts

Les documents déposés en cour et obtenus par Radio-Canada attestent que cette entente ne représente pas une admission des faits avancés par les plaignants.

De fait, le défendeur conteste les allégations contenues dans ce recours , peut-on lire.

Le tribunal n’a pas pris position relativement aux allégations des plaignants.

Cette entente signifie qu’il sera impossible d’intenter de nouvelles poursuites judiciaires contre le médecin radié relativement aux faits qui sont présentés dans cette entente.

D’ailleurs, selon ces documents, Norman Barwin ne devra pas payer les 13,37 millions de dollars négociés par ses avocats et ceux des plaignants.

C’est plutôt l'Association canadienne de protection médicale (ACPM), une société à caractère mutuel sans but lucratif qui représente des médecins partout au pays qui paiera la note.

Selon son rapport annuel 2020, l’ACPM a versé 206 millions de dollars en compensations financières à des patients ayant subi un préjudice pour des soins médicaux négligents ou des fautes professionnelles.

Le montant global inclut aussi les frais d’avocats des plaignants, les taxes et d’autres frais juridiques.

Une portion de l’argent obtenu dans ce règlement serait dédiée à une banque d’ADN pour faciliter l’identification du géniteur des enfants membres du recours collectif.

Si les compensations dépassent le montant réservé pour ceux-ci, ces sommes seront revues à la baisse.

De miracles à trahisons

Le Dr Norman Barwin a longtemps été reconnu comme un grand spécialiste en fertilité. Un médecin qui réalisait des miracles selon les dires de certaines patientes. De 1973 à 2012, il était une référence en matière d’insémination artificielle au pays et ailleurs dans le monde.

Il a enseigné la médecine à l’Université d’Ottawa, était un chercheur respecté, un conférencier en demande et aussi un militant pour le planning familial et le droit des femmes de se faire avorter.

D’ailleurs, le gouverneur général du Canada Roméo LeBlanc lui avait remis l’Ordre du Canada en 1997 pour son engagement social et scientifique. On lui avait ensuite retiré cet honneur en 2013 dans la foulée de révélations entourant des fautes professionnelles.

Le Dr Barwin s’est vu remettre l’Ordre du Canada en 1997, honneur retiré en 2013 (archives). Photo : Radio-Canada

Au fil des ans, des patientes ont constaté, souvent à la suite de problèmes de santé, que leur enfant n’avait pas été conçu avec le bon donneur de sperme. C’est le cas de la famille Dixon, d’Ottawa.

En 2016, Rebecca Dixon a appris qu’elle n’était pas la fille biologique de celui qu’elle croyait être son père après avoir été diagnostiquée coeliaque, une maladie génétique.

Ses parents, Dan et Davina, avaient consulté le Dr Barwin une vingtaine d’années plus tôt pour qu’il procède à une insémination artificielle avec le sperme de Dan. Or, une prise de sang a révélé que Dan ne pouvait être le père biologique de Rebecca. C’est la famille Dixon qui a initié le recours collectif.

Au même moment, une jeune femme originaire d’Ottawa, Kat Palmer, a appris qu’elle avait des liens avec le médecin par l’entremise de site web généalogiques et a convaincu le Dr Barwin de faire un test de paternité.

Rebecca Dixon a intenté un recours collectif contre Norman Barwin en 2016. Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Le médecin lui a alors confirmé qu’il était son père biologique, tout en lui disant qu’une erreur avait dû se produire. Le Dr Barwin ne lui a pas fourni d’échantillon d’ADN, seulement le résultat du test.

Au fil des ans, le nombre d’enfants qui ont appris avoir été conçus avec le mauvais sperme n’a cessé d’augmenter, mais Norman Barwin, lui, n’a jamais admis ses torts.

En 2013, durant une première audience devant le comité de discipline de l’Ordre des médecins de l’Ontario, il avait admis avoir commis des erreurs dans sa gestion de certaines inséminations. L’Ordre des médecins l’avait alors suspendu pendant trois mois.

Le Dr Barwin avait cessé de pratiquer des inséminations l’année précédente et a pris sa retraite en 2014.

Or, l’Ordre des médecins a rouvert une enquête à son sujet lorsque la famille Dixon a intenté un recours collectif contre lui et que les médias ont multiplié les reportages.

En juin 2019, le comité de discipline de l’Ordre des médecins et des chirurgiens de l’Ontario a radié le médecin, en plus de qualifier son comportement de répréhensible .