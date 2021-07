Restrictions de navigation sur la Bonaventure : Cime Aventures se tourne vers le tribunal

Cime Aventures a demandé que les conditions assorties à l’entente annuelle qui lui permet d’opérer sur la rivière à saumon en 2021 soient suspendues jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la validité de ce contrat signé avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).

La juge Danielle Turcotte a tranché en faveur de l’entreprise dans ce volet des procédures lors d’une audience tenue le 22 juillet; les règles de cohabitation de 2020 sont donc, depuis, applicables sur la rivière Bonaventure.

Cime Aventures offre des services d'excursions guidées sur la rivière Bonaventure ainsi que de la location d'embarcations (archive). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

En vertu de ce contrat annuel signé le 11 juin dernier, la compagnie récréotouristique gaspésienne devait initialement limiter, cet été, le nombre quotidien d’embarcations qu’elle met sur le cours d’eau à 220. Elle pourra néanmoins, pour le moment, revenir à ce que prévoyait l’entente de cohabitation signée avec des partenaires locaux en 2020, soit 260 embarcations par jour.

De plus, le nombre de clients admis par l’entreprise dans la zone récréative comprise entre le rapide Malin et la base de Cime Aventures revient temporairement à 125 par jour. Dans l’entente 2021, l’achalandage quotidien avait été réduit dans ce secteur très prisé par les amateurs d’apnée et de descente sur tubes à 20 clients en basse saison et à 45 en haute saison.

Le poste d'accueil de Cime Aventures, qui opère à Bonaventure (archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Radio-Canada a obtenu copie de la demande de pourvoi en contrôle judiciaire visant à invalider ce contrat. La demanderesse y fait valoir que les restrictions imposées en 2021 auraient eu un impact significatif sur ses activités alors que cette saison s’annonçait exceptionnelle . L’entreprise y défend d’ailleurs que son chiffre d’affaires aurait été amputé de 30 % .

La compagnie faisait aussi valoir que plusieurs centaines de personnes n’auraient pu exercer leur droit d’accès à la rivière en raison de ces nouvelles restrictions.

L'autorisation commerciale que détenait Cime Aventures pour la saison 2021 limitait notamment à 220 le nombre d'embarcations commerciales sur la rivière Bonaventure (archives). Photo : Dylan Stewart Page

Une dizaine de partenaires locaux, dont la ZECZone d'exploitation contrôlée de la rivière Bonaventure, ont élaboré un plan de cohabitation pour le cours d’eau à la suite de débordements constatés sur la rivière l’été dernier. Ce document recommandait notamment la diminution du nombre de descentes commerciales et l’ajout d’une tarification pour cette catégorie d’usagers.

Le plan a été déposé au MFFPministère des Forêts, de la Faune et des Parcs à la fin mars par la ZECZone d'exploitation contrôlée mandatée par Québec de gérer le territoire. Or, ce document qui a fait couler beaucoup d’encre n’a jamais été approuvé ni rejeté par le ministère.

Un pêcheur dans la rivière Bonaventure (archives) Photo : Radio-Canada

Québec a néanmoins renouvelé l’autorisation de commerce annuelle permettant à Cime Aventures de mener à bien ses activités, mais a modifié certaines clauses, dont le nombre de clients et d’embarcations commerciales autorisées sur la rivière. Selon Cime Aventures, le MFFPministère des Forêts, de la Faune et des Parcs l’a fait unilatéralement, sans préavis et sans consultation .

Avant de s’adresser au tribunal le 9 juillet dernier, Cime Aventures avait mis en demeure, une semaine plus tôt, Pierre Dufour, le ministre du MFFPministère des Forêts, de la Faune et des Parcs , ce qu'on apprend dans la requête. La compagnie l’a exhorté, en vain, de retirer les restrictions reliées à la navigation en vigueur sur le cours d’eau.

Un document inconstitutionnel?

Dans sa requête visant à faire invalider son autorisation de commerce annuelle, Cime Aventures fait valoir que le contrat signé avec le MFFPministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est inconstitutionnel. L’entreprise gaspésienne y plaide l’absence de compétence provinciale sur le sujet de la navigation .

Elle ajoute que cet empiétement risque de créer un dangereux précédent, permettant au Ministre d’usurper la compétence fédérale sur la navigation à travers les autorisations de commerce qu’il accorde dans les zones d’exploitation contrôlée .

Selon l’entreprise, le ministre Pierre Dufour aurait pris sciemment une voie détournée pour imposer ce qu’il n’a pas, constitutionnellement, le droit d’imposer, à savoir des restrictions à la navigation sur la Bonaventure .

Cime Aventures est représentée par une firme de Saint-Jérôme. Sa requête a quant à elle été déposée dans le district judiciaire de Montréal (archives). Photo : Radio-Canada/Luc Lavigne

La compagnie gaspésienne fait aussi valoir qu’elle n’a eu d’autre choix que de signer l’autorisation de commerce le 11 juin dernier, puisque des clients étaient déjà prêts, à cette date, à descendre la rivière. Elle rappelle que la période visée par le contrat devait débuter le 1er juin.

La demande de Cime Aventures est contestée par le procureur général du Québec, qui représente pour sa part le ministre Dufour.

Le ministre des Transports Omar Alghabra, représenté par le procureur général du Canada, est aussi mis en cause dans cette affaire en raison de l'empiétement allégué du provincial sur les compétences fédérales.

Peu de commentaires

Contactés par Radio-Canada, les différents acteurs concernés par le recours intenté par Cime Aventures se sont faits avares de commentaires.

En réponse à une demande d’entrevue, la directrice générale de la compagnie, Élodie Brideau, a fait savoir par courriel qu’elle préférait ne pas émettre de commentaire pour l’instant , puisque le dossier est actuellement devant les tribunaux.

La directrice générale de Cime Aventures, Élodie Brideau (archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le MFFPministère des Forêts, de la Faune et des Parcs mentionne pour sa part, par courriel, qu’il prend actuellement connaissance du jugement quant à l’ordonnance de sauvegarde qu’il vient de recevoir. Il est prématuré à ce moment-ci de commenter davantage ou encore discuter de la suite des choses , explique le ministère.

Alors que Radio-Canada souhaitait s’entretenir avec le représentant du procureur général du Québec, Me Manuel Klein, le ministère de la Justice a quant à lui indiqué lundi par courriel qu’aucune entrevue ne serait accordée par respect pour le processus judiciaire .

De son côté, Transports Canada, qui a la possibilité de faire des représentations dans ce dossier, indique être aux faits de la demande déposée par Cime Aventures. La décision quant à une intervention du Procureur général du Canada dans ce litige n’a toutefois pas encore été prise , peut-on lire dans un courriel également reçu lundi.

On ignore pour l’instant à quelle date le dossier reviendra en cour.

Des données enfin dévoilées

La ZECZone d'exploitation contrôlée de la rivière Bonaventure confirme être au courant des procédures judiciaires en cours, mais ne souhaite pas, elle non plus, commenter l’affaire pour le moment. Son président, André Hébert, s’est néanmoins dit satisfait que les données comprises dans l’autorisation de commerce 2021 de Cime Aventures soient enfin dévoilées dans le cadre des procédures judiciaires.

Je considère que la rivière Bonaventure est [de propriété] publique, car elle appartient aux citoyens et citoyennes de la province du Québec. […] Pour moi, cette entente-là devait être publique. Une citation de :André Hébert, président de la ZEC de la rivière Bonaventure

L’entente paraphée pour la saison 2021 et son contenu, jugés confidentiels par Québec, n’avaient pas été divulgués jusqu’ici.