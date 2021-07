Une Vancouvéroise autochtone est stupéfaite d’apprendre qu’une photo dans laquelle on la voit se recueillir après la découverte des tombes non marquées près d’un ancien pensionnat pour Autochtones à Kamloops, en Colombie-Britannique, soit vendue à des organes de presse sans son consentement.

Membre de la Première Nation Lheidli T'enneh, Loretta John travaille dans le quartier Downtown Eastside, à Vancouver. Le 29 mai dernier, elle a assisté à une vigile publique à l'extérieur du Musée des Beaux-Arts.

Plusieurs photographies montrant son chagrin ont été prises par un photographe pour l'agence Anadolu. Elles sont maintenant vendues sous licence par Getty Images pour un montant maximum de 575 $.

Loretta John se sent confuse et blessée à l’idée que son moment de prière privé soit exploité à des fins lucratives sans son consentement. Elle a été enlevée à sa famille dans le cadre de la rafle des années 60 et forcée de fréquenter un pensionnat. C'est vraiment désolant de voir des gens profiter de ça .

La survivante comprend que les médias ont un droit, en common law, de publier des images de personnes qui sont en public, mais croit néanmoins qu'elle aurait dû être consultée et que tous les profits tirés de son image devraient servir à soutenir les survivants des pensionnats.

Dans un communiqué, Getty Images affirme qu'ils s'efforcent de maintenir l'équilibre entre le droit d'un individu à la vie privée et notre obligation de couvrir l'histoire dans l'intérêt public de mettre en lumière des problèmes difficiles .

L’agence note par ailleurs que l'image n'est disponible qu'à des fins éditoriales, ce qui signifie qu'elle ne peut être utilisée que par des organes de presse couvrant des histoires d'intérêt public générales.

L'agence Anadolu, un média géré par l’État turc, n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Des questions éthiques

Il est de pratique courante pour les organes de presse, y compris Radio-Canada, d’obtenir des images auprès d'agences, notamment Getty Images.

Sur le terrain, les journalistes et photographes qui couvrent des événements sensibles doivent considérer certains éléments éthiques.

Odette Auger, une journaliste indépendante et membre de la Première Nation Sagamok Anishnawbek, s’assure d'obtenir l'approbation des personnes qu'elle photographie, en particulier lorsqu'elles assistent à un recueillement ou à un événement culturellement sensible.

Mon approche est de donner de l’espace et de faire très attention , dit-elle. Il semble injuste de simplement tirer profit d’un tel moment, ou de penser que puisqu’il se déroule en public, on a tous les droits , remarque-t-elle.

La photojournaliste Amber Bracken, reconnue par l'Association canadienne des journalistes pour sa couverture des événements survenus en 2020 sur le territoire Wet'suwet'en, prend en considération le pouvoir que détient le sujet.

Par exemple, nous avons besoin du droit d’observer ce que font les politiciens en public parce qu'ils détiennent le pouvoir, mais ce n'est pas toujours la même chose pour les citoyens ordinaires , croit-elle.

Les journalistes ont des droits, rappelle-t-elle. Or, ce n'est pas dans l'intérêt de la profession d’utiliser ces droits pour intimider quelqu'un ou sans considération pour les personnes touchées », conclut-elle.

