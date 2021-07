5 choses bonnes à savoir au sujet de la carte d’immunisation

Au moment où le Manitoba se rapproche de son objectif de vaccination et que l’économie continue d’ouvrir graduellement, comment profiter des libertés conférées aux personnes pleinement vaccinées? Voici cinq choses bonnes à savoir.

En date du 27 juillet, 67 % de la population manitobaine âgée de 12 ans et plus a obtenu ses deux doses du vaccin contre la COVID-19.

Selon la province, une personne doit attendre deux semaines après la deuxième injection pour pouvoir profiter des privilèges associés à la pleine vaccination.

Pour ce faire, il faut d'abord obtenir une preuve de vaccination, en version physique ou électronique.

Voici quelques-unes des questions les plus fréquentes sur la carte de vaccination du Manitoba :

1. Comment puis-je obtenir une preuve de vaccination?

On peut demander cette carte deux semaines après avoir été pleinement vacciné, en s'inscrivant sur le site web de la province  (Nouvelle fenêtre) .

Il faudra ainsi créer un compte, en saisissant les informations requises : prénom, nom, date de naissance, numéro de la carte Santé Manitoba (Health Manitoba), et numéro d’identification médical personnel (PHIN).

Une carte physique pourra ensuite être envoyée à l'adresse figurant au dossier de Santé Manitoba. La province indique cependant qu’il y a une demande accrue pour ce type de support et qu’il y a des retards dans leur envoi.

On peut aussi obtenir un code QR qu'on enregistre sur son téléphone mobile. Une image du code QR est générée immédiatement une fois la requête remplie en ligne. Le code QR est aussi accessible sur le site Internet de la province.

2. À quoi sert la carte?

Les cartes d'immunisation permettent aux Manitobains de voyager à l'intérieur du pays sans s'isoler à leur retour, d'assister à des événements sportifs et plus encore.

Ils ne sont plus obligés de s'isoler en cas de contact étroit avec une personne atteinte de COVID-19 s'ils n'ont pas de symptôme.

Les cartes physiques du vaccin COVID-19 au Manitoba comporteront un code QR scannable. Il est possible d'y accéder en ligne, ou en sauvegarder une photo sur un appareil mobile. Photo : Radio-Canada

Depuis le 23 juin, les Manitobains ayant reçu les deux doses peuvent aussi manger à l’intérieur, dans un restaurant, avec les membres de différents ménages aussi doublement vaccinés.

De plus, les visites aux proches également entièrement vaccinés dans les maisons de soins longue durée et les hôpitaux sont à nouveau permises.

La carte d'immunisation ou le code QR donnent aussi accès aux événements sportifs et artistiques de grande envergure en plein air approuvés par la santé publique, comme les matchs des Blue Bombers.

Les musées, les salles de bingo, les casinos et les cinémas peuvent aussi accueillir des personnes pleinement vaccinées depuis le 17 juillet.

3. Qu’est-ce que la carte ne permet pas de faire?

La carte de vaccination du Manitoba n’est pas reconnue en dehors de la province. Pour prouver que l’immunisation est complète ailleurs au pays, une copie du carnet de vaccination COVID-19 doit être obtenue par l’intermédiaire de Soins communs  (Nouvelle fenêtre) .

Les personnes entièrement vaccinées dans la province doivent continuer de porter un masque dans les lieux publics intérieurs et doivent respecter les limites imposées quant aux rassemblements.

4. Qu'en est-il des enfants de moins de 12 ans?

Les jeunes de 12 à 17 ans, qui sont admissibles aux vaccins contre la COVID-19, auront besoin de leur propre carte de vaccination, fait savoir la province.

Ils peuvent créer leur compte pour demander leur carte.

Leurs parents ainsi que leur tuteur peuvent aussi le faire en leur nom. Dans ce cas, le jeune recevra la carte physique, mais l’adulte qui a fait la requête aura le code QR sur son compte.

Comme il n’existe actuellement aucun vaccin contre la COVID-19 approuvé au Canada pour les enfants de moins de 12 ans, le statut vaccinal du parent ou du tuteur est considéré comme étant celui de l'enfant.

5. En quoi la carte est-elle différente d’un carnet de vaccination?

Selon la province, le dossier de vaccination, qui est différent de la carte de vaccination COVID-19, est un dossier médical personnel utilisé dans le système de santé.

Il peut être utilisé par les professionnels de la santé et servir de preuve d’immunisation pour visiter les foyers de soins et les hôpitaux.

La carte de vaccination contre la COVID-19, en revanche, se limite à un nom et à un code QR à scanner, et est utilisée uniquement comme preuve d’immunisation pour des services non médicaux.

Avec les informations de Rachel Bergen