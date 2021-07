Ottawa versera des milliards à T.-N.-L. pour compenser les coûts de Muskrat Falls

Le gouvernement fédéral est en train de finaliser un accord de plusieurs milliards de dollars avec Terre-Neuve-et-Labrador pour une restructuration financière du projet hydroélectrique de Muskrat Falls, selon les informations obtenues par CBC News. Les coûts du projet, qui accumule les retards, ont plus que doublé depuis 2010.

Des sources disent qu'Ottawa achètera une part du projet et garantira une plus grande partie de sa dette pour réduire les coûts d'emprunt et aider à maintenir bas les prix de l'électricité. Les montants précis n'ont pas été révélés à CBC News.

Ces sources affirment que les négociations se poursuivaient mardi en vue de mettre au point les derniers détails avant la visite préélectorale du premier ministre Justin Trudeau dans la province.

Le premier ministre Trudeau et le premier ministre de la province, Andrew Furey, devraient annoncer l'entente à Saint-Jean mercredi. Ce n’est pas la première fois qu’Ottawa intervient pour venir en aide à la province relativement à ces travaux.

Le projet hydroélectrique controversé de 824 mégawatts dans le centre du Labrador a connu des retards et des dépassements de coûts dans la décennie qui a suivi son annonce, la facture passant de 6,2 milliards à plus de 13 milliards de dollars.

Le projet menaçait d'aggraver la situation financière déjà fragile du gouvernement provincial, qui croule sous sa dette, et de le forcer à trouver des centaines de millions de dollars par an pour subventionner les tarifs d'électricité.

Cette aide représente un bon coup de pouce parce que la province est dans une situation économique précaire , explique Stéphanie Chouinard, professeure de science politique au Collège militaire royal du Canada.

Le gouvernement fédéral est impliqué depuis plusieurs années [...], mais l’annonce d’aujourd’hui semble beaucoup plus importante.

Sans ce nouvel arrangement, les tarifs d'électricité auraient bondi de 75 % pour couvrir les coûts du projet. Des sources affirment que l'allégement financier de l'accord permettra à la province d'éviter ces augmentations importantes de tarifs, même si cela n’enlèvera pas complètement l'obligation de les augmenter au fil du temps.

L'accord est le résultat de négociations de haut niveau qui ont commencé en décembre dernier, lorsque le premier ministre Trudeau a nommé Serge Dupont, un ancien greffier adjoint du Conseil privé, pour négocier la restructuration financière de Muskrat Falls.

M. Dupont a négocié avec Brendan Paddick, un cadre en télécommunications et proche conseiller du premier ministre Furey. Le premier ministre a choisi M. Paddick pour diriger l'équipe d'atténuation des tarifs de Terre-Neuve-et-Labrador.

L'objectif était de trouver un moyen d'atténuer les dommages financiers causés par le projet sans infliger des augmentations de taux punitives à une population vieillissante dans une province en difficulté économique.

Avec les informations de David Cochrane, de CBC News