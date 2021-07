En Alberta, la COVID-19 se propage plus vite que lors de la 3e vague

Selon des experts en santé et en maladies infectieuses, le taux auquel la COVID-19 se transmet en Alberta est alarmant, puisque la maladie se propage désormais plus rapidement que durant le pic de la troisième vague.

Le taux de reproduction de la COVID-19 est 30 % plus élevé qu'au printemps, où l’on rapportait 1500 nouveaux cas quotidiens en moyenne.

Le taux de reproduction, qui représente le nombre moyen de contacts infectés par chaque personne porteuse de la maladie, a doublé récemment et se situait à 1,48 dimanche. Cela signifie que 100 personnes porteuses du virus en infectent 148.

Le taux de reproduction actuel est l’un des plus élevés que nous ayons vu pendant la pandémie. Même si les chiffres sont bas à ce jour, le taux de propagation virale est aussi rapide que ce qu’on a pu voir, à d’autres moments, pendant la pandémie , affirme Greg Jenne, un immunologiste et microbiologiste à l’Université de Calgary.

En route vers une quatrième vague

Pour lui, la situation s’apparente à une croissance exponentielle qui pourrait paver le chemin pour une grande augmentation des cas dans les semaines à venir.

Un taux de reproduction en hausse est davantage inquiétant que l’augmentation du nombre de cas, affirme pour sa part Carolyn Colijn, titulaire de la chaire de recherche Canada 150 en mathématiques pour l'infection et la santé publique à l'université Simon Fraser.

Il s'agit d'augmentations de plus en plus rapides, pas seulement d'augmentations , note-t-elle.

Le nombre de cas et les taux de positivité sont bas pour le moment, mais en augmentation, notamment à cause du variant Delta, beaucoup plus infectieux. Mardi, il y avait 134 nouveaux cas dans la province, pour un taux de positivité aux tests de 2,54 %.

Les nombres de personnes à l'hôpital (82) et aux soins intensifs (21) restent bas.

Malgré tout, ce sont des indicateurs de l’arrivée d’une quatrième vague , croit le docteur James Talbot, ancien médecin hygiéniste en chef de la province et professeur agrégé en santé publique à l’Université de l’Alberta.

Si j’avais un membre de ma famille, des amis ou des voisins non vaccinés, ma sonnette d’alarme se déclencherait tout de suite , soutient-il, ajoutant qu’il est inquiet du nombre de personnes non vaccinées.

La vaccination encore à la traîne

À ce jour, 75 % des Albertains admissibles ont reçu une dose de vaccination. C’est le taux le plus bas de toutes les provinces canadiennes.

Selon le Dr Talbot, les experts pensent que la plupart des nouveaux cas seront répertoriés parmi les personnes non vaccinées à l’avenir.

Ils ont le choix, ils peuvent se faire immuniser, auquel cas leur chance de développer une forme grave est d’une sur 100 000 ou une sur un million, ou ils peuvent choisir d’attendre que le virus les trouve, auquel cas, les chances de contracter une forme grave sont d’environ une sur 100.

Pour expliquer la hausse des cas, Graig Jenne pointe du doigt la levée des restrictions, entrée en vigueur le 1er juillet. Il pense aussi que le traçage des contacts deviendra donc essentiel dans les semaines qui viennent pour comprendre la nouvelle vague.

Le Dr Jenne note cependant qu’il y a des points positifs : puisque de nombreuses personnes âgées sont vaccinées, le taux de mortalité pourrait être moindre par rapport aux vagues précédentes.

Avec des informations de Jennifer Lee et Sarah Rieger