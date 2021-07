Diminution des crimes graves et du taux de criminalité à Ottawa et à Gatineau

Le nombre de crimes graves déclarés à la police est en baisse à Ottawa et à Gatineau. Entre 2019 et 2020, la capitale nationale a ainsi vu son Indice de gravité de la criminalité (IGC) chuter de 16 %, tandis que Gatineau a vu le sien diminuer de 8 %, selon les plus récentes données de Statistique Canada publiées mardi.