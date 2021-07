Le scarabée japonais a une ennemie à ses trousses

Une petite mouche qui pond ses œufs à même l’insecte nuisible pourrait être la solution pour le contrôler.

Une fois que les oeufs de cette mouche sont éclos, les larves pénètrent sa carapace et dévorent le scarabée japonais de l’intérieur.

Ce prédateur naturel a été observé dans la région de Montréal et poursuit sa progression dans les territoires où le scarabée japonais est présent.

Nous espérons que la mouche va avoir un effet bénéfique pour réduire les populations de scarabée japonais , explique le professeur en biologie à l'Université de Montréal et directeur de l'Institut de recherche en biologie végétale, Jacques Brodeur.

Le scarabée japonais peut détruire de nombreuses espèces de plantes (archives). Photo : Photo: Katja Schulz

À mesure que les populations évoluent, la mouche du scarabée de plus en plus répandue deviendra un réel moyen de contrôler biologiquement le scarabée.

Cette mouche a été introduite aux États-Unis, mais elle n’est pas disponible commercialement. Il faut attendre qu’elle arrive dans la région par ses propres moyens.

Mais comme le scarabée fait des ravages dans plusieurs pays en s’attaquant aux fleurs et aux fruits de plus de 300 espèces de plantes et d'arbres, l'idée d'en produire de façon industrielle fait son chemin.

L’une des options est de produire le parasite en bio-usine pour accélérer sa distribution en Amérique et aussi en Europe , explique Jacques Brodeur.

D'après les informations de René Cochaux