Un adolescent de Granby passionné de Mars participe à un camp spatial en ligne

Il a été choisi parmi une cinquantaine de participants à travers le Canada.

Nous devions faire une vidéo de présentation pour l’inscription. Nous devions faire trois activités dans trois catégories soit science et technologie, communication et travail d’équipe ainsi que conditions physiques et nutrition. C’est avec ça que nous étions sélectionnés , explique Julien Arès.

Mardi, il a exploré notamment la lune avec un Rover. Il a aussi participé à un atelier de cuisine spatiale.

C’est certain que ce n’est pas la même expérience en présentiel. Avec les deux premières journées, ils ont cependant déjà réussi à nous faire vivre une expérience exceptionnelle. Une citation de :Julien Arès, adolescent de Granby

Ce dernier explique qu’il est passionné depuis toujours d’astronomie.

J’avais fait un projet d’Expo sciences en cinquième année sur la façon de coloniser mars. Le domaine de l'espace m'a toujours intéressé , mentionne l’élève qui entreprendra son troisième secondaire en août prochain.

À écouter : Entrevue avec Julien Arès à l'émission Vivement le retour

Il n’anticipe pas de devenir astronaute, mais il aimerait travailler à des projets pour coloniser Mars.