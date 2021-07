Les feux de forêt créent des tempêtes de feu qui allument encore plus de brasiers

Plusieurs tempêtes de feu se sont formées dans l'Ouest canadien depuis mai. Le phénomène survient quand un feu de forêt s'étend sur une grande superficie, sa fumée forme un important nuage (un pyrocumulonimbus), ses flammes consomment tout l'oxygène et une chaleur intense s'en dégage. Le tout provoque une tempête de feu qui forme sa propre foudre sèche et son tonnerre. Ajoutez du combustible sec en quantité en raison de la sécheresse ainsi que du vent et la catastrophe n'est pas loin.

Les feux forment ainsi leur propre micro-climat, selon les experts. Micheal Fromm, un météorologue auprès du laboratoire de recherche de la marine américaine basé à Washington explique que, cette année, des tempêtes de feu ont été signalées en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario.

Ces tempêtes sont suivies de près par des scientifiques depuis mai. La première de la saison s'est déclarée au Manitoba et le village de Lytton en Colombie-Britannique en a connu deux jours de suite à la fin juin, ajoute M. Fromm. Il s'agit probablement de la plus importante tempête de feu jusqu'ici cette année, dit-il. En fait, nous suivont toujours sa colone de fumée qui bouclera bientôt un tour du monde en revenant sur les États-Unis et le Canada.

La veille où un feu de forêt s'est déclaré près de Lytton, le village a enregistré un mercure record de 49,6 degrés Celsius. Le brasier a détruit la quasi totalité de la communauté.

Le feux créer les tempêtes qui génèrent de la foudre qui alume de nouveaux brasiers, explique Simon Donner, un climatologue de l'Université de la Colombie-Britannique. C'est cette boucle qui est dangereuse.

Les températures anormalement élevés qui sévissent dans plusieurs régions de la Colombie-Britannique vont se poursuivre. Aucune précipitation n'eset prévue d'ici la fin de semaine pour certaines des régions du sud-est de la province gravement touchées par les feux de forêt, selon Environnement Canada.

Mardi, plus de 250 brasiers brûlaient en Colombie-Britannique. Depuis le début de la saison des feux de forêt le premier avril, les flammes provenant de plus de 1226 incendies ont consommé plus de 4176 kilomètres carrés dans la province.