Nouvel aréna de Calgary : le prix d'entrée aux événements non sportifs augmentera

La Calgary Sports and Entertainment Corporation (CSEC), propriétaire des Flames, va augmenter de 8 à 9,5 % le prix des billets pour les événements non sportifs pour payer sa part des coûts supplémentaires de la construction du nouvel aréna.

Le directeur municipal a déjà approuvé l’augmentation des frais et l’approbation du conseil municipal n’est pas nécessaire, selon l’accord initial.

Cette augmentation des prix d'entrée aux événements non sportifs n’influencera pas le désir des gens d’assister aux événements, selon le maire de Calgary, Naheed Nenshi.

Pour moi ce n'est pas vraiment un problème parce que j’ai toujours dit que les utilisateurs doivent payer une partie du coût total , exprime-t-il.

Le conseiller Jeromy Farkas, candidat à la course à la mairie, croit que si la CSEC augmente le prix d'entrée pour rentrer dans ses frais plus vite, la Ville devrait pouvoir faire de même.

C'est une entente commerciale et franchement, je crois que le conseil municipal n'a pas été aussi fort en négociation [que le CSEC], a-t-il déclaré. Il n’est pas logique que nous permettions aux [propriétaires des] Flames de récupérer leur argent plus rapidement, alors que ce n'est pas possible pour les contribuables , affirme-t-il.

La Ville de Calgary et le groupe de propriétaires des Flames ont annoncé qu’ils payeraient 12,5 millions de dollars supplémentaires chacun pour le nouvel aréna.

Le coût total du nouvel aréna est maintenant estimé à 608 millions de dollars, soit 58 milliions de dollars de plus que le budget initial. La part du CSEC est de 321 millions de dollars. Le nouvel aréna sera construit dans le parc Victoria et remplacera le Saddledome qui a 38 ans.

Avec les informations de Natalie Valleau.