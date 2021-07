Des images d’une altercation à Plantagenet font réagir et aident la PPO

La Police provinciale de l'Ontario (PPO) enquête sur une altercation, survenue dimanche, entre un homme de 73 ans et des individus qui conduisaient des motos hors route et un véhicule tout-terrain (VTT), dans la municipalité d’Alfred-Plantagenet, dans l'est ontarien.

L’altercation a eu lieu sur le chemin Pitch Off, à Alfred-Plantagenet. L’incident a opposé trois individus et un septuagénaire, a indiqué la PPOPolice provinciale de l'Ontario dans un communiqué de presse diffusé lundi.

Un homme s’est finalement interposé et les individus ont regagné leurs véhicules et quitté les lieux, non sans laisser l’homme de 73 ans gésir au sol.

Il saignait beaucoup, il a eu des points , indique un témoin qui préfère garder l’anonymat par peur de représailles.

Des voisins ont indiqué que des personnes circulaient dans le secteur avec des motos hors route et un véhicule tout-terrain, depuis quelques jours.

Le témoin anonyme livre sa version des faits. Selon ses explications, tout a commencé quand il s’est mis au milieu du chemin pour demander aux trois suspects de ralentir.

Ils ont vu que j’étais au milieu de la rue et c’est évident que c’est ce que je voulais faire. Ils ont tout simplement écrasé. Ils s’en venaient vers moi à toute vitesse, puis j’ai pas bougé et finalement, ils ont mis les freins et naturellement, la conversation était furieuse.

Selon ce témoin, peu de temps après, son voisin de 73 ans est sorti de chez lui pour venir en aide à l’un des trois individus qui était coincé sous son VTTvéhicule tout-terrain après avoir basculé sur le côté. Ce serait à ce moment-là que l’homme a été assailli.

Comme il n’avait pas de chemise sur lui, il a été mis à terre, la gravelle l’a tout coupé , dit le témoin.

Face aux gens qui s’amassaient autour de l’incident, les trois hommes ont finalement quitté les lieux. Mais des images captées par des résidents du voisinage ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Début du widget . Passer le widget? https://fb.watch/70fctRgf3o/ Fin du widget . Retour au début du widget?

Depuis, la PPOPolice provinciale de l'Ontario tente de les identifier.

On veut identifier les trois suspects qui ont été impliqués dans cet incident , explique l'agent Mario Gratton de la PPOPolice provinciale de l'Ontario à Hawkesbury, en entrevue.

Les images publiées en ligne ont permis de rapidement faire avancer l’enquête, reconnaît-il.

Il y a des gens qui ont pris certaines vidéos, il y a certaines photos qui ont été prises au moment de l’incident. Donc, cela nous aide à bien progresser dans cette enquête-là.

Les trois conducteurs des deux motos hors route et du véhicule tout-terrain sont recherchés par la Police provinciale de l'Ontario. Photo : Gracieuseté/Police provinciale de l'Ontario

Jusqu’ici, aucune arrestation n’est toutefois intervenue.

La PPOPolice provinciale de l'Ontario continue de demander l'aide du public. Toute personne qui a de l’information est priée de communiquer avec le poste de la police provinciale à Hawkesbury.

Quant à la victime de 73 ans, elle est de retour chez elle après une courte hospitalisation pour soigner ses blessures.

Avec les informations de Denis Babin