Une initiative sur la sécurité au centre-ville est un succès, dit la province

Un an après l’investissement de la province, l’organisation à but non lucratif a élargi ses partenariats et ses services à la communauté pour créer un centre-ville plus en santé, plus sécuritaire et plus connecté , a déclaré mardi le ministre de la Justice, Cameron Friesen, en conférence de presse.

Le partenariat public-privé est une collaboration entre la Ville de Winnipeg, True North Sports and Entertainment, la zone d’amélioration commerciale du centre-ville, le Service de police de Winnipeg et d’autres groupes.

Trois équipes fournissent des services aux itinérants et aux autres personnes vulnérables dans le centre-ville de la capitale manitobaine. Elles peuvent prodiguer des premiers soins avancés, effectuer des vérifications de bien-être ou encore diriger des personnes vers des ressources pour des besoins précis.

Le personnel des trois équipes a effectué plus de 2000 vérifications de bien-être, fourni de l’aide dans une centaine de situations médicales et aiguillé plus de 450 personnes vers des logements. Des services sont offerts 24 heures sur 24.

Moins de pression sur la police, les pompiers et les ambulanciers

Nous voyons des progrès incroyables , a ajouté le ministre Friesen, qui a noté que des données préliminaires suggèrent une réduction de la demande pour les services de la police et du service d'incendie et de soins paramédicaux dans le secteur au cours de la dernière année.

Ce partenariat assure des interventions et des interactions plus appropriées avec les nombreuses personnes qui demeurent au centre-ville , a-t-il poursuivi, en notant que ces services sont offerts d’une manière que la police ne peut pas faire .

Plusieurs organisations communautaires et militantes à Winnipeg réclament la réduction ou l’abolition du financement du Service de police de Winnipeg, afin de fournir plus d'argent aux services sociaux, de logement et de santé mentale.

Lors de la conférence de presse, la ministre des Familles, Rochelle Squires, a déclaré que son ministère allait affecter un travailleur au partenariat pour aiguiller des personnes vers des ressources en matière de logement, d’aide au revenu et d’autres services sociaux.

Incertitude autour du financement

Les 50 employés du partenariat sont particulièrement bien adaptés à leur travail, a souligné l’un de ses travailleurs sociaux, Mitch Boubonnière.

Nous sommes dirigés par des femmes, des personnes autochtones et des personnes racisées. Nous reflétons les personnes que nous aidons. Beaucoup de notre monde ont des expériences vécues et ils comprennent les situations auxquelles ils font face, affirme-t-il.

Ils savent comment ils ont pu guérir et vont le partager avec les personnes vulnérables , poursuit-il.

Mitch Bourbonnière, avec 35 ans d’expérience en travail social à Winnipeg, ajoute qu’il croit qu’il s’agit d’une initiative exceptionnelle et de fine pointe .

Le ministre de la Justice a refusé d’indiquer mardi si son gouvernement allait investir plus d’argent pour assurer la survie sur le long terme de l’organisme et a suggéré que c’était au tour du gouvernement fédéral de s’impliquer.

J’encourage le gouvernement fédéral à suivre de près cette chose spéciale qui se déroule à Winnipeg , a indiqué Cameron Friesen.

L’opposition néodémocrate critique, elle, le manque de volonté de la province à dépenser plus d’argent.

C’est dommage de voir que le ministre de la Justice du Parti progressiste-conservateur refuse de répondre à des questions de base sur l'avenir du financement de l’organisme , lance la porte-parole du Nouveau parti démocratique du Manitoba en matière de Justice, Nahanni Fontaine.

