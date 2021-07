Touchantes retrouvailles pour deux sœurs

C’est un cadeau du ciel, je me suis toujours dit que je voulais une grande sœur [...]. Malgré la COVID, malgré tous les obstacles [...], ma sœur c’était un boost.

Les deux jeunes femmes sont nées du même père, mais de mères différentes. Leur père biologique a choisi la drogue , explique Catherine Lizotte. Selon elle, ses deux parents étaient violents, ce qui a fait en sorte que dès son plus jeune âge, elle a été placée en famille d’accueil par la DPJDirection de la protection de la jeunesse .

Shina Novalinga a eu plus de chance. Sa mère a pu s’occuper d’elle.

Catherine Lizotte a été adoptée à l’âge de quatre ans et demi par une famille de Saint-Jérôme. Selon Shina, l’adoption était fermée , ce qui empêchait la sœur aînée d’avoir des informations sur sa cadette, ou de la contacter. Catherine Lizotte, de son côté, ignorait complètement qu’elle avait une sœur.

Shina Novalinga explique qu’elle a cherché sa sœur depuis de longues années . Ce qui lui a permis de la retrouver, c’est un coup de chance inouï : Catherine Lizotte pratiquait alors l’aviron, et participait à une compétition nationale, qu’elle a remportée, en septembre 2019.

La mère biologique de Catherine, avec qui elle entretient tout de même quelques liens, a partagé cette victoire de sa fille quelques mois plus tard. C’est alors qu’un ami du père biologique de Catherine l’a reconnue, et a pu le prévenir. Ce dernier a à son tour prévenu Shina, qui n’en croyait pas ses yeux.

Je n’y croyais pas, parce que ma mère et moi l’avions cherchée pendant des années [traduction libre].

Shina Novalinga a alors immédiatement entrepris des démarches pour contacter sa sœur, en lui expliquant qui elle était. Le soir même, les deux sœurs s’appelaient sur Facetime pendant plusieurs heures, et deux semaines plus tard, le 1er juin 2020, elles se voyaient chez Shina, à Pointe-Claire, pour la première fois.

Plus d’un an après leurs retrouvailles, elles continuent de se voir quelques fois par mois, même si elles habitent loin l’une de l’autre.

On a fait une "to-do list", la première fois qu'on s'est rencontrées. Plein de choses, des choses banales, qu'on aurait faites quand on était jeunes, que ça soit un voyage ou regarder les étoiles, c'est des choses qu'on aimerait faire ensemble. Les choses importantes, on les a mises là-dedans.

Une citation de :Catherine Lizotte