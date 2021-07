Le site de vaccination du Manoir du Saguenay fermera le 3 août

Produits forestiers Résolu ( PFRProduits forestiers Résolu ) a annoncé, la semaine dernière, que les activités vaccinales qu’elle orchestrait au Cégep de Saint-Félicien prendront fin le 30 juillet (vendredi). Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) confirme maintenant que le site administré par Rio Tinto au Manoir du Saguenay, dans le secteur Arvida, fermera le 3 août.

Dans le cas de PFRProduits forestiers Résolu à Saint-Félicien, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux indique que deux journées de vaccination seront toutefois maintenues en août afin de compléter l'offre de service. Les démarches pour le devancement et le transfert de rendez-vous sont en cours pour les deux centres.

La mobilisation et le soutien de Rio Tinto Alcan et Résolu ont grandement contribué à l'effort de vaccination dans notre région. Nous avons eu une excellente collaboration de ces deux entreprises et leurs équipes , a indiqué la conseillère-cadre aux communications du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , Joëlle Savard. Elle ajoute que les deux multinationales dresseront elles-mêmes leurs bilans de vaccination.

Le gymnase du Cégep de Saint-Félicien avait été converti en centre de vaccination. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Les six centres de vaccination réguliers du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux situés à Dolbeau-Mistassini, Roberval, Alma, Jonquière, Chicoutimi et La Baie demeurent ouverts.

Des plages sans rendez-vous sont disponibles chaque jour d’opération de nos sites de vaccination et la prise de rendez-vous est toujours disponible sur ClicSanté. La clinique de vaccination mobile continuera à se déplacer dans l’ensemble de la région afin de permettre à un maximum de personnes de la communauté d’avoir un accès facilité à la vaccination contre la COVID-19 , poursuit Joëlle Savard.

La Ville de Saguenay a d’ailleurs annoncé, mardi après-midi, l’ouverture prochaine d’un site sans rendez-vous à la caserne de pompiers de La Baie à compter de jeudi.

Une nouvelle vocation pour le Manoir

L’administration de vaccins contre la COVID-19 au Manoir du Saguenay a permis d’offrir une vocation temporaire à cet immeuble patrimonial. Autrefois un hôtel, il a longtemps abrité les bureaux administratifs de Rio Tinto (jadis Alcan). Depuis le début de la pandémie, la plupart des employés qui occupaient les locaux du manoir sont en télétravail. La multinationale a récemment lancé une consultation publique visant à dénicher une nouvelle vocation à l’immeuble afin qu’il soit préservé, dans l’intérêt de la communauté où ses premières pierres ont été cimentées.