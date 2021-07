Deux Canadiennes en lice pour le Booker Prize 2021

Mary Lawson et Rachel Cusk sont les seules écrivaines d’origine canadienne qui figurent sur la liste des 13 candidats retenus pour le Booker Prize 2021  (Nouvelle fenêtre) . Ce prix, d’une valeur de 50 000 £, soit 86 698 $ canadiens, récompense chaque année le meilleur roman original écrit en langue anglaise et publié au Royaume-Uni.

Mary Lawson, une romancière qui a grandi en Ontario et qui vit actuellement au Royaume-Uni, est sélectionnée pour son roman intitulé A Town Called Solace.

Elle a publié d’autres romans, dont Crow Lake, qui a remporté le prix du premier roman Amazon Canada. Ellle a aussi écrit The Other Side of the Bridge et Road Ends.

Rachel Cusk, elle, est née à Saskatoon. Son roman nominé se nomme Second Place.

Outre son roman sélectionné, elle est connue pour sa trilogie Outline, qui comprend les romans Outline, Transit et Kudos.

Outline et Transit ont tous deux été présélectionnés pour le Scotiabank Giller Prize, respectivement en 2015 et 2017.

Le lauréat sera connu le 3 novembre 2021.

En 2019, la romancière canadienne Margaret Atwood a partagé un prix avec la Britannique Bernardine Evaristo.

Deux autres Canadiens ont remporté le prix depuis sa création en 1969 : Michael Ondaatje en 1992 pour Le patient anglais et Yann Martel en 2002 pour La vie de Pi.